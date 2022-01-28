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Медики розповіли, чому дітям не можна давати сироп від кашлю: запам'ятайте це

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П'ятниця 28 січня 2022 11:55
Медики розповіли, чому дітям не можна давати сироп від кашлю: запам'ятайте це Як не можна лікувати кашель (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Кашель у дитини викликає завжди масу занепокоєнь у батьків і часто малюкові дають сиропи від кашлю або всілякі таблетки. Цього робити категорично не можна.

Медики в групі Доказові розповіли, чому такі дії не тільки не допоможуть, а можуть сильно нашкодити.

Для довідки

Кашель - це захисний механізм організму, спрямований на очищення дихальних шляхів від слизу і сторонніх тіл. Отже, робимо висновок, що кашель зупиняти не треба, він припиниться сам відразу, як тільки причина, яка його викликала, пройде.

Що роблять сиропи від кашлю

Муколітики збільшують кількість слизу в нижніх дихальних шляхах. Це зовсім не потрібно, коли дитина кашляє від роздратованого горла або трахеї. Відбувається затікання сопель по задній стінці та збільшується мокрота в бронхах.

Також це прямий шлях до приєднання бактеріальних ускладнень - бронхіту, бронхіоліту, пневмонії.

Також сиропи від кашлю заборонені для дітей, бо у них наднизька сила кашльового поштовху. Дитина до 4-х років просто нездатна викашляти те, що наплодить в бронхах і легенях муколітик.

Запам'ятайте це!

Відхаркувальні сиропи заборонені для дітей до 6 років. Після цього віку вони призначаються за суворими показаннями.

Не забувайте про зволоження повітря в кімнаті - це дуже важливо для профілактики і лікування хвороби.

Як ми раніше писали, Комаровський розніс популярний народний засіб від кашлю.

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