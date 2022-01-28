Медики розповіли, чому дітям не можна давати сироп від кашлю: запам'ятайте це
Кашель у дитини викликає завжди масу занепокоєнь у батьків і часто малюкові дають сиропи від кашлю або всілякі таблетки. Цього робити категорично не можна.
Медики в групі Доказові розповіли, чому такі дії не тільки не допоможуть, а можуть сильно нашкодити.
Для довідки
Кашель - це захисний механізм організму, спрямований на очищення дихальних шляхів від слизу і сторонніх тіл. Отже, робимо висновок, що кашель зупиняти не треба, він припиниться сам відразу, як тільки причина, яка його викликала, пройде.
Що роблять сиропи від кашлю
Муколітики збільшують кількість слизу в нижніх дихальних шляхах. Це зовсім не потрібно, коли дитина кашляє від роздратованого горла або трахеї. Відбувається затікання сопель по задній стінці та збільшується мокрота в бронхах.
Також це прямий шлях до приєднання бактеріальних ускладнень - бронхіту, бронхіоліту, пневмонії.
Також сиропи від кашлю заборонені для дітей, бо у них наднизька сила кашльового поштовху. Дитина до 4-х років просто нездатна викашляти те, що наплодить в бронхах і легенях муколітик.
Запам'ятайте це!
Відхаркувальні сиропи заборонені для дітей до 6 років. Після цього віку вони призначаються за суворими показаннями.
Не забувайте про зволоження повітря в кімнаті - це дуже важливо для профілактики і лікування хвороби.
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