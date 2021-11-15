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Медики рассказали, отчего могут начать резко портиться и выпадать зубы: фактор напряжения

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Понедельник 15 ноября 2021 08:52
Медики рассказали, отчего могут начать резко портиться и выпадать зубы: фактор напряжения От чего могут выпадать зубы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Стресс может очень сильно влиять на состояние костной ткани, а именно на зубы. Они могут портиться и даже выпадать.

Об этом сообщает "Аргументы и факты".

Стресс - главный враг организма

"Стресс — это главный враг нашего организма. Он влияет на работу органов по отдельности, а также на общее психологическое здоровье и на организм в целом. В частности, он приводит к нарушению работы органов, которые отвечают за выработку гормонов. В результате нарушается нормальный обмен веществ в организме, начинается активное выведение микроэлементов, например крайне полезного кальция. Как известно, кальций является основой для костной ткани и участвует во многих химических реакциях, - рассказал врач-стоматолог Илья Антонов.

В момент стресса организм ускоряет внутренние химические реакции и для их обеспечения кальций из костей уходит. После этого кость становится тонкой, стоматологи это сразу видят.

"Когда мы обращаем внимание на оголение корней зубов, мы должны понимать, что толщина десны неизменна, а причина оголения корней - это убыль костной ткани", - уточнил медик.

Другие проблемы от стресса

Кроме того, на фоне стресса люди начинают чаще скрежетать зубами, в том числе скрипят ими и во сне. Это может происходить подсознательно на фоне невзгод прошедшего дня. Из-за этого начинается стирание зубов, что сильно отражается на их эмали.

По словам специалистов, на фоне стресса люди реже обращаются к стоматологу, потому что не хотят еще больше переживать и нервничать на приеме. Это очень плохо сказывается на состоянии зубов.

Постарайтесь минимизировать стресс в вашей жизни, а при болезни зубов - сразу же обращайтесь к специалисту.

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