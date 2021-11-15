Медики розповіли, чому можуть почати різко псуватися і випадати зуби: фактор напруги

Стрес може дуже сильно впливати на стан кісткової тканини, а саме на зуби. Вони можуть псуватися і навіть випадати.

Стрес-головний ворог організму

"Стрес - це головний ворог нашого організму. Він впливає на роботу органів окремо, а також на загальне психологічне здоров'я і на організм в цілому. Зокрема, він призводить до порушення роботи органів, які відповідають за вироблення гормонів. В результаті порушується нормальний обмін речовин в організмі, починається активне виведення мікроелементів, наприклад вкрай корисного кальцію. Як відомо, кальцій є основою для кісткової тканини й бере участь у багатьох хімічних реакціях, - розповів лікар-стоматолог Ілля Антонов.

У момент стресу організм прискорює внутрішні хімічні реакції і для їх забезпечення кальцій з кісток йде. Після цього кістка стає тонкою, стоматологи це відразу бачать.

"Коли ми звертаємо увагу на оголення коренів зубів, ми повинні розуміти, що товщина ясен незмінна, а причина оголення коренів - це спад кісткової тканини", - уточнив медик.

Інші проблеми від стресу

Крім того, на тлі стресу люди починають частіше скреготати зубами, в тому числі скриплять ними й уві сні. Це може відбуватися підсвідомо на тлі негараздів минулого дня. Через це починається стирання зубів, що сильно відбивається на їх емалі.

За словами фахівців, на тлі стресу люди рідше звертаються до стоматолога, тому що не хочуть ще більше переживати та нервувати на прийомі. Це дуже погано позначається на стані зубів.

Постарайтеся мінімізувати стрес у вашому житті, а при хворобі зубів - відразу ж звертайтеся до фахівця.