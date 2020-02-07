Медики рассказали, что категорически нельзя делать после еды

Врачи рассказали, что нельзя делать после еды

Врачи назвали ряд опасных занятий после приема пищи

Что категорически нельзя делать после еды. Это вопрос заботит всех людей, которым не равнодушно собственное здоровье. Медики не рекомендуют ряд занятий после приема пищи. Об этом сообщает издание Times Now.

Итак, то категорически не рекомендуется делать после еды:

Принимать душ.

Не бегите в ванную сразу после завтрака или ужина, выждите 40 минут и приступите к водным процедурам.

Не курите сигареты.

Курение после еды значительно повышает возникновение раковых заболеваний. Также курение после еды вызывает синдром раздраженного кишечника, а также не лучшим способом влияет на мышцы толстой кишки.

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Не пейте чай.

Подождите 30 минут и насладитесь ароматным напитком. Иначе организм не сможет нормально получить из пищи железо.



Не ешьте фрукты.

Поедание фруктов после основного приема пищи будет лишней нагрузкой на ЖКТ и они будут бродить в кишечнике и закисать. Лучше всего употреблять их за час до еды или минимум через два после.

Не засыпайте сразу после еды.

Это очень вредная привычка. Когда вы лежите, небольшое количество пищеварительных соков затекает из желудка обратно в пищевод, в итоге вы получаете изжогу.

Как мы ранее писали, названы самые опасные для здоровья продукты, многие из которых являются повседневными, и могут казаться людям совершенно безобидными.