ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Медики рассказали, что категорически нельзя делать после еды

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 18:47
Медики рассказали, что категорически нельзя делать после еды
Врачи рассказали, что нельзя делать после еды

Врачи назвали ряд опасных занятий после приема пищи

Что категорически нельзя делать после еды. Это вопрос заботит всех людей, которым не равнодушно собственное здоровье. Медики не рекомендуют ряд занятий после приема пищи. Об этом сообщает издание Times Now.

Итак, то категорически не рекомендуется делать после еды:

Принимать душ.

Не бегите в ванную сразу после завтрака или ужина, выждите 40 минут и приступите к водным процедурам.

Не курите сигареты.

Курение после еды значительно повышает возникновение раковых заболеваний. Также курение после еды вызывает синдром раздраженного кишечника, а также не лучшим способом влияет на мышцы толстой кишки.

Ускоряет старение в разы: врачи назвали опасный каждодневный продукт

Не пейте чай.

Подождите 30 минут и насладитесь ароматным напитком. Иначе организм не сможет нормально получить из пищи железо.

Не ешьте фрукты.

Поедание фруктов после основного приема пищи будет лишней нагрузкой на ЖКТ и они будут бродить в кишечнике и закисать. Лучше всего употреблять их за час до еды или минимум через два после.

Не засыпайте сразу после еды.

Это очень вредная привычка. Когда вы лежите, небольшое количество пищеварительных соков затекает из желудка обратно в пищевод, в итоге вы получаете изжогу.

Как мы ранее писали, названы самые опасные для здоровья продукты, многие из которых являются повседневными, и могут казаться людям совершенно безобидными.

Может быть опасен: эксперт шокировала данными о популярном продукте Передается через еду и игрушки: медики предупредили о детской опасной болезни
Новости Украины врачифрукты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь