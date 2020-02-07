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Медики розповіли, що категорично не можна робити після їжі

STYLERЖиття    07.02.2020 - 18:47
Медики розповіли, що категорично не можна робити після їжі
Лікарі розповіли, що не можна робити після їжі

Лікарі назвали ряд небезпечних занять після прийому їжі

Що категорично не можна робити після їжі. Це питання турбує всіх людей, яким не байдуже власне здоров'я. Медики не рекомендують ряд занять після прийому їжі. Про це повідомляє видання Times Now.

Отже, категорично не рекомендується робити після їжі:

Приймати душ.

Не біжіть в ванну відразу після сніданку або вечері, почекайте 40 хвилин і приступайте до водних процедур.

Не паліть цигарки.

Куріння після їжі значно підвищує виникнення ракових захворювань. Також куріння після їжі викликає синдром роздратованого кишечника, а також не кращим чином впливає на м'язи товстої кишки.

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Не пийте чай.

Почекайте 30 хвилин і насолодіться ароматним напоєм. Інакше організм не зможе нормально отримати з їжі залізо.

Не їжте фрукти.

Поїдання фруктів після основного прийому їжі буде зайвим навантаженням на ШКТ і вони будуть бродити в кишечнику і закисати. Найкраще вживати за годину до їжі або щонайменше через два після.

Не засинайте відразу після їжі.

Це дуже шкідлива звичка. Коли ви лежите, невелика кількість травних соків затікає з шлунку назад в стравохід, в результаті ви отримуєте печію.

Як ми раніше писали, названі найбільш небезпечні для здоров'я продукти, багато з яких є повсякденними, і можуть видаватися людям абсолютно нешкідливими.

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