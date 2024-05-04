Експерти пояснили, чи можна насправді засинати із ввімкненим телевізором

Чи можна засинати із ввімкненим телевізором

Навіть якщо вам здається, що ви краще засинаєте із телевізором, експерти все одно не радять це робити, оскільки якість сну страждає. Також це може мати деякі й інші негативні наслідки для здоров’я, зокрема й для синтезу гормонів.

Експерти рекомендують дорослим спати близько 8 годин щоночі. Якщо ви спите 6 годин, у вас є 2 години "заборгованості" по сну. Брак сну може вплинути на здатність чітко мислити та зосереджуватися протягом дня. З часом це може призвести до проблем із психічним і фізичним здоров’ям.

Експерти стверджують, що коли ви спите з увімкненим телевізором, ви насправді спите менше, ніж думаєте.

4 причини, чому це може бути не так вже й погано

Сон з увімкненим телевізором може призвести до серйозних наслідків. Однак є кілька експертів, які кажуть, що це не завжди погана ідея. Нижче наводимо кілька аргументів на користь цієї теорії.

Телевізор може діяти як білий шум - багато людей використовують звук телевізора як своєрідний білий шум, який допомагає заснути. Вони не прислухаються до реплік діалогу чи сюжету, а просто насолоджуються заспокійливим фоновим шумом. Доведено, що білий шум є ефективним засобом для сну.

Телевізори випромінюють менше синього світла, ніж інші пристрої - телевізори випромінюють синє світло, але воно менш інтенсивне, ніж синє світло, яке дає мобільний телефон, планшет чи ноутбук. Чим менше синього світла випромінює пристрій, тим менше він може зашкодити вашому сну.

Знайомі звуки можуть допомогти людям заснути - на відміну від досліджень про телевізор або синє світло та сон, попередні дослідження показали, що прослуховування музики під час сну може справді сприяти здоровому сну.

Деякі люди навіть використовували музику як ефективний засіб від безсоння. Деякі дослідники вважають, що прослуховування будь-яких заспокійливих або знайомих звуків, навіть якщо вони виходять із телевізора, може мати той самий ефект.

Знайомі вигадані світи можуть зменшити стрес - дослідження, проведене в 2012 році, показало, що перегляд знайомих передач може відновити самоконтроль. Засинання під час знайомого вам шоу чи фільму може допомогти мозку розслабитися.

Якщо таки надумались засинати із ввімкненим телевізором, налаштуйте таймер і пристрій самостійно вимкнеться.

Як покращити сон

Може бути важко добре виспатися, особливо якщо у вас стрес. Нижче наводимо кілька чудових порад, які допоможуть вам покращити сон: