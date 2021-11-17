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Медики перечислили продукты, которые помогут вам бросить курить

Автор: Светлана Мащенко

Курение - пагубная привычка, от которой очень сложно избавиться раз и навсегда. Многие курильщики годами борются с никотиновой зависимостью - то бросая, то снова начиная. Но медики говорят, что для желающих отказаться от курения подспорьем могут стать некоторые продукты.

Об этом пишет Truthinitiative.

Фрукты и овощи

Сигареты блокируют усвоение важных питательных веществ, таких как кальций и витамины C и D. Например, курение всего одной сигареты истощает организм 25 мг витамина C.

Медики говорят, включение большего количества фруктов и овощей в ваш рацион восстановит эти питательные вещества, а некоторые исследования показывают, что это может помочь уменьшить тягу к курению.

Отметим, что как только вы бросите курить, еда станет лучше на вкус, а аромат станет более заметным, так что вы сможете больше наслаждаться этими продуктами.

Чай с женьшенем

Ряд исследований доказывает, что женьшень может стать терапевтическим средством от никотиновой зависимости. Ведь он может ослабить действие дофамина - нейромедиатора в мозгу, который связан с удовольствием и выделяется при курении табака.

Употребление чая с женьшенем может снизить получение удовольствия от процесса курения.

Молоко и молочные продукты

Курильщики говорят, что употребление молока ухудшает вкус сигарет, придавая им горьковатый привкус.

Таким образом при возникновении тяги употребление молока и других молочных продуктов, которые ухудшают вкус сигарет, может помочь удержать курильщиков от привычки.

Жевательная резинка и мятные конфеты без сахара

Жевательная резинка и мятные леденцы могут занять ваш рот, когда вам захочется закурить. Кроме того, и жевательная резинка, и мятные конфеты служат долго - обычно дольше, чем при выкуривании сигареты.

А вот эти продукты наоборот могут вызывать желание выкурить сигарету:

  • алкоголь,
  • кофеин,
  • мясо,
  • сладкая или острая пища.

Ранее мы писали, что в Днепре на видео сняли мальчика, который пытался раскурить сразу полпачки сигарет.

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курение