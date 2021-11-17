Медики перерахували продукти, які допоможуть вам кинути палити

Фрукти та овочі

Сигарети блокують засвоєння важливих поживних речовин, таких як кальцій і вітаміни C і D. наприклад, куріння всього однієї сигарети виснажує організм 25 мг вітаміну C.

Медики кажуть, включення більшої кількості фруктів і овочів у ваш раціон відновить ці поживні речовини, а деякі дослідження показують, що це може допомогти зменшити тягу до куріння.

Відзначимо, що як тільки ви кинете палити, їжа стане краще на смак, а аромат стане більш помітним, так що ви зможете більше насолоджуватися цими продуктами.

Чай з женьшенем

Ряд досліджень доводить, що женьшень може стати терапевтичним засобом від нікотинової залежності. Адже він може послабити дію дофаміну - нейромедіатора в мозку, який пов'язаний із задоволенням і виділяється при палінні тютюну.

Вживання чаю з женьшенем може знизити отримання задоволення від процесу куріння.

Молоко і молочні продукти

Курці кажуть, що вживання молока погіршує смак сигарет, надаючи їм гіркуватий присмак.

Таким чином при виникненні тяги вживання молока та інших молочних продуктів, які погіршують смак сигарет, може допомогти утримати курців від звички.

Жувальна гумка і м'ятні цукерки без цукру

Жувальна гумка і м'ятні льодяники можуть зайняти ваш рот, коли вам захочеться закурити. Крім того, і жувальна гумка, і м'ятні цукерки служать довго - зазвичай довше, ніж при викурюванні сигарети.

А ось ці продукти навпаки можуть викликати бажання викурити сигарету: