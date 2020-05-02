Медики остались без доплат: в Минздраве назвали причину

Коронавирус в Украине подтвержден у более чем 11 тысяч граждан. При этом среди зараженных – свыше 2250 человек – медики. В Минздраве врачам и младшему медицинскому персоналу, который работает в больницах, где лечатся больные коронавирусом, обещали увеличение зарплаты на 300%. Однако медики свои деньги так и не получили. Глава министерства Максим Степанов назвал причину задержки выплат медикам.

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, правительство перечислило в регионы все средства, а задержки возникают уже на местах. Министр подчеркнул, что уже отреагировал на ситуацию - он направил письма главам облгосадминистраций, чтобы они отчитались по каждому медучреждению. Об этом чиновник заявил во время брифинга 2 мая.

Также Степанов отметил, что в Минздрав приходят жалобы от врачей, которые работают с коронавирусными больными, но не получают повешенную до 300 процентов заработную плату.

"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать по выплате за... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме", - сказал он.

Теперь местные власти и главврачи должны будут отправить в Минздрав отчеты о том, какие суммы и каким работникам, лечивших больных с COVID-19, были выплачены.

Напомним, что ранее в США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от COVID-19.

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