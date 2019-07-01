Медики обрисовали лифт в Киеве и попали на видео: сеть негодует

Медики из бригады скорой помощи обрисовали маркером лифт с агитацией за Владимира Зеленского. В сети разместили видео со скрытой камеры, размещанной в лифте, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Курьезный инцидент удалось запечатлеть в воскресенье, 30 июня, по адресу проспект Правды, 72. Когда, бригада медиков, состоящая из мужчины и женщины, поднималась на вызов в лифте, мужчина достал маркер и написал на стене лифта "Зе!" А его коллега стояла рядом и ухмылялась.

"Когда работаешь на полставки в штабе президента", - подписано видео.

Медики обрисовали лифт в Киеве агитацией за Зеленского (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что происшествие случилось около 12:00, а уже вечером этого дня, около 22:30 сотрудников скорой заставили вытирать свое творчество. В сеть выложили фото, на котором наши герои при помощи специального растворителя уничтожают "следы преступления".

Медики обрисовали лифт в Киеве агитацией за Зеленского (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети вдоволь посмеялись над "агитаторами", которые стали героями сети, по крайней мере на сегодняшний день. Они оставляют сотни комментариев под публикацией.

Спасибо, что не погадил в лифте.

Вранье и фэйк. Врач бы примерно так написал и никто бы, кроме врачей и аптекарей, и не прочел бы.

Медики обрисовали лифт в Киеве агитацией за Зеленского (скрин: facebook.com)

Так видно же что за организация. Вернее сотрудники. Пусть оплатят смывку по жековским прайсам, тысяч 20-30. И наступит покращення.

Найти бы и заставить эту бригаду помыть весь лифт. И ручкой нам помахать.

Медики обрисовали лифт в Киеве агитацией за Зеленского (скрин: facebook.com)

Судя по тому, как его дёргает, он сожрал все вещества из аптечки.

И этот великий ум едет вас спасать...

Можно только представить, как оно людей лечит...

Медики обрисовали лифт в Киеве агитацией за Зеленского (скрин: facebook.com)

Ранее мы писали о том, что известная телеведущая заматерилась в прямом эфире, когда обсуждала с Евгением Кошевым Святослава Вакарчука.

К слову, недавно в одном из супермаркетов Киева кот лакомился мясом, сидя прямо под застекленной витриной-холодильником. Пользователи сети выложили видео курьезного инцидента в YouTube.

Также сообщалось, что народный депутат Игорь Мосийчук пришел на эфир в нетрезвом состоянии и обзывал зрителей, которые звонили в студию и просили его покинуть интервью.