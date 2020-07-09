Медики назвали самый важный для здоровья витамин

Медики назвали главный витамин (фото: pixabay.com)

Ученые провели исследования и выяснили самый основной витамин для человека

Ученые назвали самый важный витамин для здоровья человека. Им оказался витамин D. Без него наш организм не может полноценно функционировать и работать. По мнению австралийских специалистов, витамин D и солнечный свет играет ключевую роль во многих обменных процессах, а также фактически формирует сильный иммунитет.

Как сообщает издание WebMd, многие исследования уже доказали, что на фоне дефицита витамина D и взрослые, и дети начинают часто болеть простудными заболеваниями. Также организму становится сложнее бороться с хроническими недугами, аллергиями и бронхиальной астмой. Зимой дефицит может быть критическим.

Поскольку зимой солнечного света гораздо меньше, медики советуют компенсировать его посредством употребления пищи, богатой витамином D. Єтот витамин содержится в рыбе жирных сортов, а также в полноценных витаминных комплексах.

Очень важна обеспеченность витамином D беременных. Чаще всего достаточное его количество содержится в специальных витаминных комплексах. Но не принимайте этот витамин сами, без консультации врача.

Для обеспечения здоровья костной и мышечной ткани в возрасте от 19 до 65 лет рекомендуется профилактический прием препаратов витамина D в сезон низкой инсоляции – с октября по апрель. В 19–50 лет доза витамина D составляет 600 МЕ/сут, старше 50 лет – 800–1000 МЕ/сут.

Как мы ранее писали, иностранные ученые провели ряд исследований и сообщили, какие продукты нельзя употреблять в пищу после приема лекарственных препаратов.