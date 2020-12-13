Медики назвали самый полезный орех для детей: помогает меньше болеть

У детей очень часто бывает аллергия на арахис и это становится серьезной проблемой, так как арахисовое масло используют в приготовлении сладостей. Однако именно этот орех является самым полезным для детей, так как в нем содержится множество кислот, витаминов и минералов. Ученые нашли способ побороть такую аллергию с помощью самого арахиса.

В новом исследовании, которое опубликовано в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology, ученые рассказали, что употребление детьми небольших доз аллергена эффективно уменьшает риск аллергических реакций.

Такой метод лечения известен уже давно, и он называется пероральная иммунотерапия. Однако использовать данный способ в ситуации с арахисом ранее не пробовали. Арахис или продукты с арахисом предлагается увеличивать постепенно. Одна из целей – достижение десенсибилизации, благодаря которой ребенок сможет съесть одну полную порцию арахиса без развития аллергической реакции. Чтобы поддерживать уровень такого аллергического иммунитета, ребенку придется регулярно употреблять в пищу продукты с арахисом. Этот орех очень полезен для детей и их развития.

В экспериментах ученых участвовало 117 детей дошкольного возраста – от 9 месяцев до 5 лет. У всех была диагностирована аллергия на арахис. Ежедневно дети получали поддерживающую дозу арахисового белка – 300 мг. Это эквивалентно одному орешку или четверти чайной ложки арахисового масла.

Через год исследователи обнаружили, что почти 80% дошкольников могут ежедневно съедать по 15 орешков без признаков аллергической реакции. Все эксперименты проводились под строгим наблюдением аллерголога и практически все дети (98%) смогли съесть от трех до четырех орешков в день без проблем со здоровьем. У некоторых детей возникали спонтанные аллергические реакции или умеренная аллергическая реакция – всего 14%.

Как отметили ученые, таким способом можно лечить у детей и другие различные пищевые аллергии.

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