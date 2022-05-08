Медики назвали найнебезпечніші фрукти та овочі на ринку: багато шкідливих речовин
Щорічно вчені складають список найбільш "брудних" овочів і фруктів, які продають на ринках і в супермаркетах. Основний критерій - високий вміст пестицидів та інших шкідливих речовин.
Які овочі та фрукти названі найнебезпечнішими – читайте в Styler нижче.
За словами фахівців, припиняти вживати фрукти та овочі не потрібно. Однак, якщо вони входять в цей список, то їх краще піддавати додатковій обробці перед вживанням або готуванням. В овочах і фруктах міститься багато вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів.
Які продукти після тестування показали найбільшу кількість пестицидів:
- Полуниця
- Шпинат
- Кале, білокачанна капуста, мангольд
- Нектарин
- Яблуко
- Виноград
- Червоний і гострий перець
- Вишня
- Персик
- Груша
- Селера
- Помідор
Найчистіші продукти (мінімум шкідливих речовин)
- Авокадо
- Солодка кукурудза
- Ананас
- Цибуля
- Папайя
- Садовий горох
- Дика спаржа
- Диня з грубою шкіркою
- Ківі
- Капуста
- Гриб
- Іспанська диня
- Манго
- Кавун
- Батат
Як знизити шкідливий вплив
Медики рекомендують купувати на ринках ті овочі та фрукти, які були вирощені у Вашому регіоні – кількість шкідливих речовин в таких продуктах нижче. Також рекомендується купувати по можливості овочі та фрукти у фермерів, які виробляють продукцію "Еко".
Купуйте сезонні продукти - вони в рази дешевше, на ринках є великий вибір і в сезон її можна купити, а потім заморозити.
Всі фрукти та овочі бажано добре обполоснути в проточній воді. Не використовуйте ніяких миючих засобів (мило, ополіскувачі) – вони можуть вбиратися і викликати нудоту.
Не купуйте багато продуктів - візьміть на один-два рази, відразу ж обробіть і з'їжте. Або заморозьте.
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