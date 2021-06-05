Медики назвали пять главных показателей здоровья: когда нужно бежать к врачу

Артериальное давление

Давление сразу показывает, что организм перестал справляться с нагрузками. Оно может быть повышенное или пониженное и нужно знать свое постоянное давление, чтобы не пугаться цифр на экране тонометра.

Гипертония – регулярное повышение давления. Риск развития атеросклероза, сердечного приступа и инсульта. На ранних признаках симптомов почти нет, но при частых головных болях стоит проконтролировать свое давление с помощью тонометра.

Гипотония – регулярное понижение давление. Если оно не врожденное, то может говорить о развитии проблем с сердечно-сосудистой системой, язвенной болезни желудка, туберкулеза, заболеваний печени, желчного пузыря, нервной системы.

Температура тела

Средняя температура тела здорового человека -36,6. Бывает так, что есть и отклонение от нормы - 35,5 или 37, и это тоже считается нормальной температурой. Также температура может меняться в зависимости от времени года, возраста, приема пищи и циклов у женщин. Однако, если изменения температуры держаться долго и при этом есть другое ухудшение здоровья – идите к врачу.

Уровень сахара в крови

Гипергликемия (повышенное количество сахара) может спровоцировать воспалительный процесс и повредить кровеносные сосуды. Норма для человека – 3,5-5,5 ммоль/л (60-100 мг/дл). При повышении показателей до 11 ммоль/л (200 мг/дл) – можно говорить о развитии диабета 2 типа.

В группе риска люди старше 45 лет, те, у кого сидячая работа, избыточный вес и наследственность. Проверять сахар нужно хотя бы раз в 12 месяцев.

Родинки

Чем больше родинок на теле, тем больше риск развития онкологии. Уделяйте осмотру своих родинок время хотя бы раз в месяц – проверяйте их на изменения (цвет, размер, динамика роста, асимметрия). Если показатели меняются – обратитесь к дерматологу.

Состояние зубов

Проблемы с тканями вокруг зубов повышают риск развития инфарктов и инсультов. Проблемы с деснами связаны с диабетом, особенно у тех, кто курит. Посещать стоматолога нужно раз в год, а ежедневно чистить зубы дважды в день и использовать зубную нить.