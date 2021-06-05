Медики назвали п'ять головних показників здоров'я: коли потрібно бігти до лікаря

Артеріальний тиск

Тиск відразу показує, що організм перестав справлятися з навантаженнями. Він може бути підвищений або знижений і потрібно знати свій постійний тиск, щоб не лякатися цифр на екрані тонометра.

Гіпертонія - регулярне підвищення тиску. Ризик розвитку атеросклерозу, серцевого нападу та інсульту. На ранніх ознаках симптомів майже немає, але при частих головних болях варто проконтролювати свій тиск за допомогою тонометра.

Гіпотонія - регулярне зниження тиску. Якщо вона не вроджена, то може говорити про розвиток проблем з серцево-судинною системою, виразкової хвороби шлунка, туберкульозу, захворювань печінки, жовчного міхура, нервової системи.

Температура тіла

Середня температура тіла здорової людини - 36,6. Буває так, що є і відхилення від норми - 35,5 або 37, і це теж вважається нормальною температурою. Також температура може змінюватися в залежності від пори року, віку, прийому їжі та циклів у жінок. Однак, якщо зміни температури тримаються довго і при цьому є інші погіршення здоров'я - йдіть до лікаря.

Рівень цукру в крові

Гіперглікемія (підвищена кількість цукру) може спровокувати запальний процес і пошкодити кровоносні судини. Норма для людини-3,5-5,5 ммоль/л (60-100 мг/дл). При підвищенні показників до 11 ммоль/л (200 мг/дл) – можна говорити про розвиток діабету 2 типу.

У групі ризику люди старше 45 років, ті, у кого сидяча робота, надмірна вага і спадковість. Перевіряти цукор потрібно хоча б раз в 12 місяців.

Родимка

Чим більше родимок на тілі, тим більше ризик розвитку онкології. Приділяйте огляду своїх родимок час хоча б раз на місяць – перевіряйте їх на зміни (колір, розмір, динаміка зростання, асиметрія). Якщо показники змінюються - зверніться до дерматолога.

Стан зубів

Проблеми з тканинами навколо зубів підвищують ризик розвитку інфарктів та інсультів. Проблеми з яснами пов'язані з діабетом, особливо у тих, хто курить. Відвідувати стоматолога потрібно раз на рік, а щодня чистити зуби двічі на день і використовувати зубну нитку.