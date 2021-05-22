Медики назвали привычки, которые уродуют лицо: не помогут даже дорогие кремы

Специальные массажи, дорогие кремы и различные процедуры для лица не дают нужного результата? Возможно, причины кроются в привычках, которые не лучшим образом сказываются на коже лица. Дорогостоящие кремы от морщин в таких ситуациях бессильны.

Специалисты назвали вредные привычки, которые могут негативно сказываться на состоянии кожи на вашем лице. Об этом пишет Glavred.

Вы часто хмурите брови

Это одна из самых стандартных причин, которая провоцирует появление морщин. В молодом возрасте это почти незаметно, но с годами кожа лица становится более сухой и менее эластичной. Поэтому морщины становятся более заметными, а ваше выражение лица в такие минуты – более суровым. Постарайтесь расслаблять мышцы лица – упражнения несколько раз в день и обязательно перед сном.

Вы не носите солнцезащитные очки

Яркий солнечный свет заставляет мышцы лица сокращаться, а вы начинаете хмуриться и прищуривать взгляд. С такой привычкой к 30 годам морщины и гусиные лапки станут заметными.

Вы спите на боку или животе

Казалось бы, что тут общего с кожей на лице? Однако от вашей позы во время сна многое зависит. Та сторона лица, которая касается подушки во время сна, получает перегрузку. И если вы во сне нечасто меняете позу, то появление морщин на лице из-за давления вам обеспечено. Мало того – лицо может стать ассиметричным. Самая лучшая поза для сна – на спине. Если не получается – стоит задуматься о замене подушки.

Вы подпираете лицо рукой

Еще одна вредная привычка – вы опираетесь лицом на руку, локоть упирается в стол. Знакомая поза? Именно в ней лицо подвергается ненужному давлению, которую ведет к нарушению симметрии. Избегайте этого положения, если хотите выглядеть красиво и как можно дольше обойтись без морщин.

Вы зажимаете телефон между лицом и плечом

Женщины пытаются делать все дела быстро и умудряются говорить по телефону, носить ребенка и мыть посуду одновременно. Если у вас есть привычка заниматься делами и при этом зажимать телефон ухом или плечом – это плохая привычка. Особенно, если вы используете для этого всегда одну сторону. Со временем ваши щеки станут разными. Постарайтесь разговоры по телефону не совмещать с остальными делами.