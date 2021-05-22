Медики назвали звички, які спотворюють обличчя: не допоможуть навіть дорогі креми

Спеціальні масажі, дорогі креми та різні процедури для обличчя не дають потрібного результату? Можливо, причини криються у звичках, які не кращим чином позначаються на шкірі обличчя. Дорогі креми від зморшок в таких ситуаціях безсилі.

Фахівці назвали шкідливі звички, які можуть негативно позначатися на стані шкіри на вашому обличчі. Про це пише Glavred.

Ви часто хмурите брови

Це одна з найбільш стандартних причин, яка провокує появу зморшок. У молодому віці це майже непомітно, але з роками шкіра обличчя стає більш сухою і менш еластичною. Тому зморшки стають більш помітними, а ваш вираз обличчя в такі хвилини – більш суворим. Постарайтеся розслабляти м'язи обличчя - вправи кілька разів на день і обов'язково перед сном.

Ви не носите сонцезахисні окуляри

Яскраве сонячне світло змушує м'язи обличчя скорочуватися, а ви починаєте хмуритися і примружувати погляд. З такою звичкою до 30 років зморшки та гусячі лапки стануть помітними.

Ви спите на боці або животі

Здавалося б, що тут спільного зі шкірою на обличчі? Однак від вашої пози під час сну багато що залежить. Та сторона особи, яка торкається подушки під час сну, отримує перевантаження. І якщо ви уві сні нечасто міняєте позу, то поява зморшок на обличчі через тиск вам забезпечена. Мало того - обличчя може стати асиметричним. Найкраща поза для сну - на спині. Якщо не виходить - варто задуматися про заміну подушки.

Ви підпираєте обличчя рукою

Ще одна шкідлива звичка - ви спираєтеся обличчям на руку, лікоть впирається в стіл. Знайома поза? Саме в ній обличчя піддається непотрібному тиску, яку веде до порушення симетрії. Уникайте цього положення, якщо хочете виглядати красиво і як можна довше обійтися без зморшок.

Ви затискаєте телефон між обличчям і плечем

Жінки намагаються робити всі справи швидко і примудряються говорити телефоном, носити дитину і мити посуд одночасно. Якщо у вас є звичка займатися справами й при цьому затискати телефон вухом або плечем – це погана звичка. Особливо, якщо ви використовуєте для цього завжди одну сторону. З часом ваші щоки стануть різними. Постарайтеся розмови телефоном не поєднувати з іншими справами.