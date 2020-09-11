Медики назвали напиток, который вызывает агрессию у подростков

Ученые назвали напиток, который способен вызвать у детей подросткового возраста всплески агрессии. Они провели масштабное исследование среди подростков от 11 до 13 лет и выяснили, что чаще всего влияет на их агрессивное поведение.

Как утверждают исследователи из Алабамского университета в Бирмингеме, сладкие безалкогольные напитки способны стать предиктором агрессивного поведения и у подростков в возрасте 11-13 лет. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Adolescent Health.

Сладкие газированные напитки, по мнению ученых не только пробуждают в подростках агрессию, но и приводят к тому, что к 16-летнему возрасту они начинают увеличивать их употребление. А значит, можно говорить о привыкании.

Эксперты отмечают, что для снижения агрессии в поведении подростков, нужно сократить количество газированных напитков. При этом исследователи не исключают, что снижения количества таких напитков может привести к депрессии.

Более ранние исследования уже подтверждали взаимосвязь между агрессивностью и психическими проблемами у детей подросткового возраста. Именно среди таких детей чаще проявлялись случаи повышенной гиперактивности, депрессий и склонности к суициду.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы алкогольные напитки, которые могут нанести вред здоровью даже в небольших дозах.

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