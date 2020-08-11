Медики Минска в шоке от того, что происходит: мы с таким никогда не сталкивались

В Минске продолжаются протесты в связи с прошедшими выборами президента. За три дня в столице Беларуси раненых уже сотни, так как полиция применяет к демонстрантам оружие и бросает светошумовые гранаты.

Врачи, которые спасают жизни раненных и оказывают им помощь, признаются, что они в шоке от того, что происходит и никогда ранее не сталкивались с такими ранами в мирное время. Об этом сообщает издание TUT.BY в своем Telegram-канале.

Ночью 10 августа в больницу поступил 38-летний пациент с пулевым ранением кишки. У него был поврежден мочеточник, а также осколочные ранения ребер. Врачи изъяли из его тела две резиновые пули.

"Человек поступал в сознании. Он сказал, что в него стреляли с расстояния в 10 метров. На данный момент известно, что он в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких", - добавили медики.

Еще у одного пациента была черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Его привезли в больницу 11 августа, и врачи ему сделали экстренную трепанацию черепа и удалили гематому.

"На момент поступления у человека из ушей текла спинномозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен", - рассказали врачи и добавили, что травма была от светошумовой гранаты.

В другую больницу привезли 32-летнего парня, у которого была травма правой стопы и ожог – тоже от гранаты. Часть стопы пришлось ампутировать.

В военный госпиталь за два дня поступило несколько пациентов с осколочными ранениями и повреждениями грудной клетки.

Во 2-больницу Минска привезли парня со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и СМТ.

"Мы обязаны лечить всех людей. Но не должно быть такого в мирное время! Мы не хотим, чтобы люди погибали или их калечили. Столкнувшись с подобным, врачи не могут нормально работать. Это ужасно. Мы призываем остановить насилие", - говорят медики.

По предварительным данным Минздрава Беларуси, за два дня протестов в больницы обратилось более 200 человек с различными травмами.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналист из Беларуси рассказал, что происходит в стране.

А также рассказывали о том, что ночью в Беларуси силовики стреляли в спины демонстрантов и били женщин ногами.