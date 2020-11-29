Медики бьют тревогу: раскрыто серьёзные последствия недостатка физической активности

Человечество во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, пренебрегает физической активностью. Из-за этого в ВОЗ бьют тревогу, ведь недостаточное количество физических нагрузок приводит ежегодно до пяти миллионов смертей в мире.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как пишет AP, отмечается, что умеренная физическая активность является профилактической мерой для предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для профилактики советуют ежедневно проходить около 10 тысяч шагов.

Представитель ВОЗ Рудигер Крех уточнил, чтобы начать укреплять свое здоровье, достаточно начать со средней активности. По его словам, взрослые в неделю должны посвящать физической активности до 150 минут.

"Чем больше, тем лучше для вашего здоровья. Десять тысяч шагов в день - приблизительное количество дополнительных шагов, которые человек должен пройти в день, чтобы достичь рекомендованного уровня активности", - сказал директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рудигер Крех.

Крех добавил, что подсчет шагов, которые мы проходим каждый день - это очень хороший способ для измерения ежедневной активности. Особенно информативно это будет для тех, кто ведет сидячий образ жизни, ездит на работу транспортом и не занимается спортом.

Вместе с тем в ВОЗ подсчитали, что до пандемии спортом не занимались 25% взрослых и 80% молодежи. А во время карантина, считают в Организации, эта цифра возросла.

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