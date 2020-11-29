Медики б'ють на сполох: розкрито тяжкі наслідки відсутності фізичної активності

Людство під час карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, нехтує фізичною активністю. Через це у ВООЗ б'ють на сполох, адже недостатня кількість фізичних навантажень призводить до п'яти мільйонів смертей у світі щорічно.

У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), як пише AP, наголошується, що помірна фізична активність є профілактичним заходом для запобігання розвитку серцево-судинних захворювань. Для профілактики радять щодня проходити близько 10 тисяч кроків.

Представник ВООЗ Рудігер Крех уточнив, аби почати зміцнювати своє здоров'я, достатньо почати із середньої активності. За його словами, дорослі на тиждень повинні присвячувати фізичній активності до 150 хвилин.

"Чим більше, тим краще для вашого здоров'я. Десять тисяч кроків в день - приблизна кількість додаткових кроків, які людина повинна пройти в день, щоб досягти рекомендованого рівня активності", - сказав директор департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров'я Рудігер Крех.

Крех додав, що підрахунок кроків, які ми проходимо щодня - це дуже хороший спосіб для вимірювання щоденної активності. Особливо інформативно це буде для тих, хто веде сидячий спосіб життя, їздить на роботу транспортом і не займається спортом.

Разом із тим у ВООЗ підрахували, що до пандемії спортом не займалися 25% дорослих і 80% молоді. А під час карантину, вважають в Організації, ця цифра зросла.

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