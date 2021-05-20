Медик рассказал, чем опасен индийский штамм COVID-19: это супермутант и гремучая смесь

Индийский штамм коронавируса является супермутантом. Он отличается от предідущих тем, что после инфицирования симптомы появляются очень быстро, то есть через 2-4 после контакта.

Отвечая на вопрос, почему же в Индии такая катастрофическая ситуация с вирусом, если страна сама производит вакцину, медик отметил, что дело в особой заразности нового штамма.

"Коронавирус мутирует и за полтора года, кроме китайского, появились разные штаммы: британский, южноафриканский, бразильский и даже наш западноукраинский — он является подобием британского, но с мутацией двух белков", - отметил пульмонолог.

Кстати, новый штамм не всегда вызывает потерю обоняния и вкуса, отметил медик.

"Индийский вирус — супермутант. "Гремучая смесь" образовалась из мутации двух уже измененных штаммов, и получился гипервирус, или даблвирус (двойной). Он отличается от остальных временем появления симптомов — не 10—12 дней после контакта с больным, а два-три. Не всегда возникает потеря обоняния и вкуса", - рассказал Симонец.

Индийский штамм характеризуется расстройством органов пищеварения, уточнил медик.

"Помимо заложенности носа, першения и боли в горле, дискомфорта пациента часто беспокоят тошнота, рвота, нарушения стула, боли в животе. Кроме этого, есть и легочная симптоматика (нарушение дыхания, кашель), связанная с повреждением мембраны альвеолы — функциональной единицы легких, а также с тромбоэмболией. Поэтому помимо рутинных анализов (общий анализ крови, С-реактивный белок), надо проверить и Д-димер", - сообщил кандидат медицинских наук.