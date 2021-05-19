Врач-иммунолог объяснил, как украинцы защитятся от COVID-19

В Украине коллективный иммунитет населения от коронавируса сформируется не за счет вакцинированных, поскольку их очень мало, а за счет людей, переболевших COVID-19.

Об этом рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире программы "Сегодня День" на телеканале " Украина 24" .

Эксперт заявил, что в Украине на данный момент использовано около миллиона доз вакцин, и это очень мало.

"Мы движемся к естественной защите общества значительно быстрее, чем с помощью вакцинации… Это количество вакцинированных не участвует в создании коллективной защиты общества. Это важно для вакцинированных, потому что вакцинация спасает их от заболевания и от абсолютно реальной смерти. Но не вносит свой вклад в создание коллективной защиты, потому что, условно говоря, сегодня 40% уже переболели и имеют естественную защиту, и всего лишь 2,5% вакцинированы одной дозой", - объяснил врач.

Эксперт отметил, что такая ситуация не может не огорчать, ведь на пути создания естественной защиты теряются жизни людей.

При этом он добавил, что в других странах, например, в Израиле или Великобритании благодаря вакцинации создана коллективная защита. Это позволило практически остановить эпидемию.