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Медик розповів, чим небезпечний індійський штам COVID-19: це супермутант і гримуча суміш

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Четвер 20 травня 2021 09:43
Медик розповів, чим небезпечний індійський штам COVID-19: це супермутант і гримуча суміш Фото: Медик назвав головну небезпеку індійського штаму коронавірусу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Індійський штам коронавірусу є супермутантом. Він відрізняється від попередніх тим, що після інфікування симптоми з'являються дуже швидко, тобто через 2-4 після контакту.

Про це розповів "Фактам" торакальний хірург вищої категорії, пульмонолог, доцент Київського медичного університету, керівник Всеукраїнського респіраторного клубу кандидат медичних наук Євген Симонець.

Відповідаючи на питання, чому ж в Індії така катастрофічна ситуація з вірусом, якщо країна сама виробляє вакцину, медик зазначив, що справа в особливій заразності нового штаму.

"Коронавірус мутує і за півтора року, крім китайського, з'явилися різні штами: Британський, Південноафриканський, Бразильський і навіть наш Західноукраїнський — він є подобою британського, але з мутацією двох білків", - зазначив пульмонолог.

До речі, новий штам не завжди викликає втрату нюху і смаку, зазначив медик.

"Індійський вірус-супермутант. "Гримуча суміш" утворилася з мутації двох вже змінених штамів, і вийшов гіпервірус, або даблвірус (подвійний). Він відрізняється від інших часом появи симптомів - не 10-12 днів після контакту з хворим, а два-три. Не завжди виникає втрата нюху і смаку", - розповів Симонець.

Індійський штам характеризується розладом органів травлення, уточнив медик.

"Крім закладеності носа, першіння і болю в горлі, дискомфорту пацієнта часто турбують нудота, блювота, порушення стільця, болі в животі. Крім цього, є і легенева симптоматика (порушення дихання, кашель), пов'язана з пошкодженням мембрани альвеоли — функціональної одиниці легких, а також з тромбоемболією. Тому крім рутинних аналізів (загальний аналіз крові, С-реактивний білок), треба перевірити і Д-димер", - повідомив кандидат медичних наук.

Як ми раніше писали, лікар-імунолог пояснив, як українці захистяться від COVID-19

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