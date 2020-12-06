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Медик раскрыла роковые последствия приема лекарств и алкоголя

Воскресенье 06 декабря 2020 11:03
Медик раскрыла роковые последствия приема лекарств и алкоголя
Сочетание алкоголя и лекарств опасно (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Новогодние и рождественские праздники это период затяжных гуляний. Но медики предупреждают, что во время любой болезни употреблять алкоголь нельзя. Ведь сочетание спиртного и лекарств может иметь опасные последствия для здоровья.

Как рассказала семейный врач Дарья Дмитриевская в интервью "Фактам", одновременное употребление лекарственных средств, в частности антибиотиков и алкоголя приведет к существенному ухудшению состояния здоровья. Поскольку лекарства просто не выполнят нужной функции из-за того, что их действие нейтрализуют спиртные напитки.

Также, как отмечается, алкоголь может усугубить течение коронавируса или других простуд, нарушить диагностику болезни.

"Любые лекарства не рекомендуется совмещать с алкоголем, потому что есть неожиданные взаимодействия. Некоторые комбинации лекарств и спиртного могут провоцировать негативные последствия – от аллергии до желудочно-кишечного кровотечения", – сказала Дарья Дмитриевская.

Кроме того, употреблять алкоголь категорически не рекомендуется даже, если Вы еще не не пьете лекарства, но имеете симптомы заболевания (температура, затрудненное дыхание или слабости).

Напомним, ученые нашли алкоголь, который может полезно влиять на здоровье женщин.

Также недавно врачи назвали полезную дозу алкоголя, которую можно ежедневно употреблять мужчинам и женщинам.

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