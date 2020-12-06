Медик розкрила фатальні наслідки прийому ліків і алкоголю

Поєднання алкоголю і ліків небезпечне (ілюстративне фото: pixabay.com)

Новорічні та різдвяні свята це період затяжних гулянь. Але медики попереджають, що під час будь-якої хвороби вживати алкоголь не можна. Адже поєднання спиртного та ліків може мати небезпечні наслідки для здоров'я.

Як розповіла сімейний лікар Дарина Дмитрівська в інтерв'ю "Фактам", одночасне вживання лікарських засобів, зокрема антибіотиків, та алкоголю призведе до суттєвого погіршення стану здоров'я. Оскільки ліки просто не виконають потрібної функції через те, що їхню дію нейтралізують спиртні напої.

Також, як наголошується, алкоголь може ускладнити перебіг коронавірусу чи інших застуд, порушити діагностику хвороби.

"Будь-які ліки не рекомендується поєднувати з алкоголем, тому що є несподівані взаємодії. Деякі комбінації ліків та спиртного можуть провокувати негативні наслідки – від алергії до шлунково-кишкової кровотечі", – сказала Дарина Дмитрівська.

Крім того, вживати алкоголь категорично не рекомендується навіть, якщо Ви ще не п'єте ліки, але маєте симптоми захворювання (температура, ускладнене дихання або слабкість).

Нагадаємо, вчені знайшли алкоголь, який може корисно впливати на здоров'я жінок.

Також нещодавно лікарі назвали корисну дозу алкоголю, яку можна щодня вживати чоловікам і жінкам.