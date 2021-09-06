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В мед начали добавлять известь: как быстро отличить подделку

Автор: Анна Шиканова

На рынках и в супермаркетах Украины начал появляться поддельный мед. В продукте обнаружили опасные для здоровья компоненты и по словам специалистов, в полезный мед начали добавлять известь.

Как отличить настоящий мед от фальсификата, рассказали в материале издания Today.

Цены на мед в Украине продолжают расти, и при этом недобросовестные производители стараются подмешать в пчелиный продукт опасные для здоровья вещества.

"Нормального продукта сейчас очень мало", - рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко.

Большая часть качественного меда в Украине идет не на украинские прилавки, а на экспорт. К продуктам на экспорт предъявляются очень жестокие требования, а вот на внутреннем рынке с контролем качества все намного хуже.

Как рассказали эксперты, недобросовестные производители разогревают остатки прошлогоднего меда до высоких температур. От этого мед снова становится жидким и его продают как свежий.

Но при нагревании меда до температуры выше 40 градусов, он становится опасным для организма человека, так как в нем образовывается токсичный канцероген.

В качестве загустителя в мед начали добавлять крахмал и даже известь. Мед после таких добавок теряет свою питательные и целебные качества и превращается в опасный продукт. Еще за мед могут выдавать глюкозно-фруктовый сироп, который делают из отходов производства, например, из кожуры овощей.

Как отличить качественный мед от подделки

Чаще всего поддельный мед можно встретить на рынке, реже – в супермаркетах. Отличить фальсификат от натурального продукта очень сложно. По возможности, мед стоит покупать только у проверенных пчеловодов.

Если на рынке вам предлагают мед по цене ниже обычной – не стоит его покупать, так как хороший и качественный мед не может быть дешевым.

Если у продавца десять сортов меда, и он утверждает, что все они с одной пасеки – не верьте, одна пасека может давать не более 3-4 сортов.

Если мед расслоился, имеет осадок или мутный – перед вами подделка. Качественный мед будет медленно перетекать из стороны в сторону в банке и не менять при этом консистенцию.

Если у меда карамельный вкус и запах – его разогревали.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно покупать качественное куриное мясо.

А также мы рассказывали о том, как отличить хорошую сгущенку от подделки.

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