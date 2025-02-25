Мед чи кленовий сироп? Ось який продукт вважається більш корисним для здоров'я

Яка різниця

Мед і кленовий сироп пропонують захисні сполуки та деякі корисні поживні речовини, їх харчові склади відрізняються. Вони в основному складаються з вуглеводів і цукру з дуже невеликою кількістю білка, клітковини та жиру. На столову ложку (20 грамів) мед містить трохи більше калорій, вуглеводів і цукру.

Ця різниця стає більш значною при порівнянні більших порцій. Наприклад, 5 столових ложок меду містять 82 грами цукру, тоді як кленовий сироп містить 60 грамів.

Їх склад цукру також відрізняється. Мед в основному складається з фруктози, тоді як кленовий сироп містить сахарозу.

Кленовий сироп містить майже в чотири рази більше калію та значно більше кальцію, ніж мед. Сироп також є хорошим джерелом марганцю та рибофлавіну, тоді як мед не містить цих поживних речовин або містить дуже мінімальну кількість.

Мед також містить певну кількість клітковини, яка може мати пребіотичний ефект.

Користь меду для здоров'я

Сирий мед є результатом складних завдань, які виконують бджоли. Він є природним підсолоджувачем, також відомим своїми антибактеріальними ефектами.

Мед містить вітаміни, мінерали та антиоксидантні сполуки, такі як поліфеноли та флавоноїди. Антиоксиданти допомагають контролювати рівень шкідливих сполук, які називаються вільними радикалами, в організмі, запобігаючи пошкодженню клітин і хворобам. Традиційно мед використовувався при ангіні, бронхіальній астмі та ранах - як мазь, яка допомагає заспокоїти і сприяти загоєнню.

Деякі дослідження показують, що мед може мати пребіотичний ефект. Пребіотики сприяють здоров’ю кишечника, живлячи корисні бактерії у кишечнику.

Мед - це нерафінований підсолоджувач, який зберігає свої природні поживні речовини, що робить його більш здоровим варіантом, ніж рафінований цукор, який не має харчової цінності.

Чим корисний кленовий сироп

Кленовий сироп отримують із соку клена. Кип’ятіння соку випаровує воду, концентруючи цукор у густий солодкий сироп.

Кленовий сироп має особливо високу концентрацію поліфенолів порівняно з іншими натуральними підсолоджувачами. Він також містить різноманітні вітаміни, мінерали та органічні кислоти, і може мати протизапальну, антиоксидантну та потенційно протидіабетичну дію.

Кленовий сироп містить абсцизову кислоту, рослинний гормон і органічну кислоту, яка може підвищити чутливість до інсуліну та підтримувати здоровий рівень цукру в крові. Він також містить рослинні сполуки, відомі як феноли, які потенційно можуть допомогти в лікуванні діабету.

Ризики для здоров’я

Мед

Мед може становити ризик ботулізму у дітей віком до 1 року, оскільки сирий продукт може містити бактерію, що викликає ботулізм - Clostridium botulinum.

У меді також багато цукру, в основному фруктози, але не міститься інших важливих поживних речовин.

Хоча мед має дещо нижчий глікемічний індекс (ГІ), ніж цукор, тобто він спричиняє менший стрибок рівня цукру в крові після споживання, його все одно слід вживати в помірних кількостях.

Кленовий сироп

Попри високу концентрацію корисних для здоров’я поліфенолів, кленовий сироп складається переважно з цукру та вуглеводів, які можуть переважити його користь. Дієти з високим вмістом цукру та вуглеводів пов’язані з діабетом, ожирінням та іншими ускладненнями.

Кленовий сироп також може містити потенційні забруднювачі, такі як важкі метали, оскільки сік проходить через труби, які можуть залишати залишки. Сік також може містити мікроорганізми, які можуть бути шкідливими для здоров'я.

Що все-таки корисніше

Кленовий сироп асоціюється з більш стабільною реакцією на інсулін і рівень цукру в крові. Мед, попри те, що він натуральний і містить поживні речовини, має сильніший вплив на рівень цукру в крові, що може зробити його менш ідеальним для людей з діабетом.

Обидва є кращими варіантами, ніж рафінований цукор, які значно підвищують рівень цукру в крові та не мають харчових переваг.

Мінімальне використання меду або кленового сиропу у вашому щоденному раціоні та збалансоване споживання білків і вуглеводів може допомогти зменшити стрибки цукру в крові.