Астролог назвал знаки Зодиака, которым очень повезет на этой неделе

Гороскоп на июнь 2019 предвещал многим знакам успех в карьере и любви. Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака повезет в последнюю неделю июня. Звезды говорят, что с 24 по 30 июня 2019 будет особенно гармоничный этап для Львов, Дев, Овнов и Рыб.

Именно под конец месяца у многих не состоящих в отношениях представителей зодиакального круга появится реальный шанс добиться внимания особы, на которую они давно уже положили глаз. Семейные люди могут действовать увереннее, у них сейчас получится достичь компромисса даже в самых кардинальных ситуациях, в которых раньше и близко не могли сойтись. Финансовая сфера постепенно отходит на второй план, и именно сейчас лучше заключать договора, которые будут определять развитие вашего дела в будущем. Работающие в организации могут задуматься о смене места работы, финал месяца удачен для кардинальных перемен, инициированных людьми, а не обстоятельствами.

Эти знаки Зодиака будут более успешны в последнюю неделю июня

Дева

В последнюю неделю июня Девы почувствуют, что жизненная энергия в них достигает пика. Это идеальное время для того, чтобы начать собственный бизнес. Не важно – с друзьями, близкими или в одиночку, но хорошо продумайте фундамент, на котором будете строить свое дело. Сейчас вероятность успешного финала для рискованных предприятий будет максимальной. И именно сейчас одинокие Девы могут встретить человека, который навсегда изменит вашу жизнь. Могут, конечно, и не встретить, звезды не дают четких рекомендаций относительно предпочтительного образа жизни. Важно в любой ситуации оставаться собой, а большего от вас никто не потребует. Для семейных Дев конец месяца идеален для того, чтобы задуматься о пополнении.

Лев

С 24 по 30 июня жизнь Льва станет полной противоположностью предшествующего этапа. Теперь на передний план выйдут личные отношения и здесь особенно хорошо себя будут чувствовать одинокие Львы. Во-первых, у вас будет выбор. Во-вторых, вам обязательно помогут советом, если сомневаетесь. В-третьих, при определенных обстоятельствах вы сможете встретить свою настоящую любовь, ни больше, ни меньше. Это возможно благодаря уникальному расположению Луны, энергетика которой будет благоприятной, хотя и не доминирующей. Именно поэтому идеально взять отпуск конкретно на это время и расслабиться во всех отношениях.

Овен

Овны смогут по-новому взглянуть на самые простые вещи. Вы внезапно осознаете, в чем раньше ошибались и как это использовать себе на благо. Конец месяца хорош для начала нового дела или расширения уже имеющегося бизнеса. Не пренебрегайте возможностью познакомиться с интересными людьми, чаще выбирайтесь из офиса. На любовном фронте не сомневайтесь в себе и двигайтесь к цели по самому прямому и короткому пути.

Рыбы

В конце июня у Рыб будет уникальный шанс. Скорее всего, речь пойдет о каком-то романтическом мероприятии. Но тут совсем не обязательно использовать представившуюся возможность. Вполне вероятно, что у вас уже были планы и нет необходимости менять одно на другое. Подарите эту возможность близким или друзьям, будьте щедры и откровенны, все это вернется к вам. Если речь идет об одиноких Рыбах, то для них конец месяца будет особенно удачен в плане перспективных возможностей. Главное – не торопитесь, не бойтесь упустить возможность, гораздо хуже будет, если вы воспользуетесь ею, но не добьетесь результата. На рабочем фронте будут справедливы все предшествующие тенденции, плюс появится возможность получить дополнительную финансовую выгоду, реализовав свои творческие задумки.

Напомним, что ранее Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые обнищают в 2019 году.