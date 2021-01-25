ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мечты сбываются: 20-летнему украинцу, просившему о помощи, провели операцию

Минск, Понедельник 25 января 2021 12:16
Мечты сбываются: 20-летнему украинцу, просившему о помощи, провели операцию
В Минске провели операцию на почках 20-летнему украинцу (фото: facebook.com/Игорь Собчук)
Автор: Людмила Жукова

В Минске провели операцию по замене почки 20-летнему украинцу Игорю Собчуку, который просил о помощи. Парню пересадили донорский орган и теперь он счастлив.

Об этом сообщает издание "Файне місто".

"Да, я уже с почкой. Это произошло. Благодаря вам и всем людям, которые не оставляли меня наедине с моей болезнью все это время. Очень, очень многие меня поддерживали и поддерживают, даже те, кого я не знаю лично. Представляете? Я их не знаю, а они мне кровно заработанные средства свои отдавали, чтобы я жил! Мечты сбываются! Теперь я это точно знаю", - рассказал Игорь Собчук.

Украинец проведет в Минске еще около двух недель. По возвращению в Украину ему предстоит еще реабилитация и прием препаратов, которые будут поддерживать новый орган.

"Когда я открыл глаза после операции, то первое, о чем подумал, что все закончилось, но боль от разреза напомнила, что еще не конец. Зато теперь без постоянного диализа! Сегодня едва поднялся с врачом пошел еще на диализ, чтобы помочь почке. Но это уже последние процедуры диализа. В дальнейшем я на протяжении жизни буду принимать имуннусупресию - это такие специальные таблетки. И, конечно, меня ожидает реабилитация. Поэтому сказать, что мне уже не нужна помощь людей, пока не могу. Буду благодарен, если меня поддержат еще на этом этапе. Кстати, если все будет хорошо, через 10-14 дней я вернусь домой", - поделился Игорь.

Напомним, что юноша мечтает стать поваром. Из-за болезни его желание не могло осуществиться, но теперь у него появился шанс на новую, полноценную жизнь, благодаря неравнодушным людям и врачам.

Как мы ранее писали, 19-летний украинец, мечтающий стать поваром, нуждается в операции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь операция

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь