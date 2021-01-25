Мечты сбываются: 20-летнему украинцу, просившему о помощи, провели операцию

В Минске провели операцию на почках 20-летнему украинцу (фото: facebook.com/Игорь Собчук)

В Минске провели операцию по замене почки 20-летнему украинцу Игорю Собчуку, который просил о помощи. Парню пересадили донорский орган и теперь он счастлив.

Об этом сообщает издание "Файне місто".

"Да, я уже с почкой. Это произошло. Благодаря вам и всем людям, которые не оставляли меня наедине с моей болезнью все это время. Очень, очень многие меня поддерживали и поддерживают, даже те, кого я не знаю лично. Представляете? Я их не знаю, а они мне кровно заработанные средства свои отдавали, чтобы я жил! Мечты сбываются! Теперь я это точно знаю", - рассказал Игорь Собчук.

Украинец проведет в Минске еще около двух недель. По возвращению в Украину ему предстоит еще реабилитация и прием препаратов, которые будут поддерживать новый орган.

"Когда я открыл глаза после операции, то первое, о чем подумал, что все закончилось, но боль от разреза напомнила, что еще не конец. Зато теперь без постоянного диализа! Сегодня едва поднялся с врачом пошел еще на диализ, чтобы помочь почке. Но это уже последние процедуры диализа. В дальнейшем я на протяжении жизни буду принимать имуннусупресию - это такие специальные таблетки. И, конечно, меня ожидает реабилитация. Поэтому сказать, что мне уже не нужна помощь людей, пока не могу. Буду благодарен, если меня поддержат еще на этом этапе. Кстати, если все будет хорошо, через 10-14 дней я вернусь домой", - поделился Игорь.

Напомним, что юноша мечтает стать поваром. Из-за болезни его желание не могло осуществиться, но теперь у него появился шанс на новую, полноценную жизнь, благодаря неравнодушным людям и врачам.

Как мы ранее писали, 19-летний украинец, мечтающий стать поваром, нуждается в операции.