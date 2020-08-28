Мечта была одна на всех: волонтер рассказала о курсантках, выживших в жутком ДТП (фото)

Пострадавшие от наезда пьяного майора курсантки нуждаются в помощи (коллаж РБК-Украина)

Девушки находятся в военном госпитале и нуждаются в помощи

Пострадавшие в жутком ДТП курсантки, которых сбил пьяный майор Владимир Холодный на территории военного колледжа в Киеве, мечтали стать военными врачами и спасать жизни других людей. Страшная авария перевернула жизнь молодых девушек, и сейчас они сами очень нуждаются в помощи.

Волонтер Наталья Воронкова рассказала в своем Facebook об Александре Гуй, Галине Николин и Татьяне Николаевой и о том, как девушки очнулись после ДТП в новой для себя реальности.

По ее словам, курсантки жили обычной жизнью девушек 23-24 лет и были невероятно счастливы, так как им удалось осуществить свой первый шаг к мечте и поступить в военно-медицинскую академию.

"Мечта была одна на всех - "стать военным врачом и спасать жизни других людей". Накануне вступления одна из девушек просила маму: "Ты только молись и держи кулачки, чтобы я поступила". Таки поступили. День 25.08.2020 полностью перевернул жизнь этих трех девушек мечтательниц", - написала волонтер и рассказала коротко о каждой из девушек.

Татьяне недавно исполнилось 24 года. Она мечтает стать гинекологом.

"Это та самая девочка, которая в приемном отделении военного госпиталя, на минуту придя в себя после шока и большой кровопотери, открыла глаза, увидела врача-травматолога полковника ВСУ и в первую очередь произнесла воинское приветствие "Здравия желаю, товарищ полковник". На глазах у всех присутствующих стояли слезы", - написала Воронкова.

Татьяна Николаева (фото: facebook.com/nata.voronkova)

23-летняя Галя мечтала стать хирургом, но из-за слишком большого конкурса поступила на врача общей практики воздушных войск.

"Ее назначили командиром роты и она лежа рядом с лестницей с перебитыми ногами, первая взяла себя в руки и начала раздавать команды - что и кому делать: оказывать первую медицинскую помощь, вызвать полицию и "скорую", - говорится в публикации.

Галина Николин (фото: facebook.com/nata.voronkova)

Александре 23 года и она с детства мечтала о профессии кардиохирурга, но позже решила быть анестезиологом.

"Она боец ​​с детства: после перенесенного заболевания в детстве потеряла волосы, но не опустила руки, еще и пошла помогать другим - работала в Охматдете. Первые ее слова отцу в реанимации: "Если я смирилась с тем, что нет волос, то смирюсь и с тем, что у меня ноги", - рассказала волонтер.

Александра Гуй (фото: facebook.com/nata.voronkova)

Также она указала номер банковской карточки для оказания финансовой помощи всем трем пострадавшим курсанткам.

ПриватБанк: 5168 7456 0514 9878

Имя: Воронкова Наталья

Ранее сообщалось, что военные рассказали о майоре Владимире Холодном, который пьяным задавил трех курсанток в Киеве.

Также выяснились страшные детали ДТП с курсантками в Киеве, когда майор отъезжал и давил девушек снова.