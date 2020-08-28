Мрія була одна на всіх: волонтерка розповіла про курсанток, які вижили у страшній ДТП (фото)

Постраждалі від наїзду п'яного майора курсантки потребують допомоги (колаж РБК-Україна)

Дівчата перебувають у військовому госпіталі та потребують допомоги

Постраждалі у жахливій ДТП курсантки, яких збив п'яний майор Володимир Холодний на території військового коледжу в Києві, мріяли стати військовими лікарями та рятувати життя інших людей. Страшна аварія перевернула життя молодих дівчат, і зараз вони самі потребують допомоги.

Волонтерка Наталя Воронкова розповіла у своєму Facebook про Олександру Гуй, Галину Николин і Тетяну Ніколаєву та про те, як дівчата прокинулися після ДТП в новій для себе реальності.

За її словами, курсантки жили звичайним життям дівчат 23-24 років і були неймовірно щасливі, адже їм вдалося здійснити свій перший крок до мрії та вступити у військово-медичну академію.

"Мрія була одна на всіх - "стати військовим лікарем та рятувати життям іншим людям". Напередодні вступу одна з дівчат просила маму: "Ти тільки молись та тримай кулачки, щоб я поступила". Таки поступили. День 25.08.2020 повністю перевернув життя цих трьох дівчат мрійниць", - написала волонтерка і розповіла коротко про кожну з дівчат.

Тетяні нещодавно виповнилося 24 роки. Вона мріє стати гінекологом.

"Це та сама дівчинка, яка в прийомному відділенні військового госпіталя, на хвилину прийшовши до тями після шоку та великої крововтрати, відкрила очі, побачила лікаря-травматолога полковника ЗСУ і перше виказала військове вітання "Бажаю здоров'я, товаришу полковник". В очах всіх присутніх стояли сльози", - написала Воронкова.

Тетяна Ніколаєва (фото: facebook.com/nata.voronkova)

23-річна Галя мріяла стати хірургом, але через занадто великий конкурс поступила на лікаря загальної практики повітряних військ.

"Її призначили командиром роти і вона лежачи поряд зі сходами з перебитими ногами перша взяла себе в руки і почала роздавати команди - що і кому робити: надавати першу медичну допомогу, викликати поліцію та "швидку", - йдеться у публікації.

Галина Николин (фото: facebook.com/nata.voronkova)

Олександрі 23 роки і вона з дитинства мріяла про професію кардіохірурга, але пізніше вирішила бути анестезіологом.

"Вона боєць з дитинства: після перенесеного захворювання в дитинстві втратила волосся, але не опустила руки ще й пішла допомагати іншим - працювала в Охматдиті. Перші її слова батьку в реанімації: "Якщо я змирилась з тим, що не маю волосся, то змирюсь і з тим що не маю ноги", - розповіла волонтерка.

Олександра Гуй (фото: facebook.com/nata.voronkova)

Також вона вказала номер банківської картки для надання фінансової допомоги всім трьом постраждалим курсанткам.

ПриватБанк: 5168 7456 0514 9878

Ім'я: Воронкова Наталія

Раніше повідомлялося, що військові розповіли про майора Володимира Холодного, який п'яним задавив трьох курсанток в Києві.

Також з'ясувалися страшні деталі ДТП з курсантками у Києві, коли майор від'їжджав і давив дівчат знову.