Не мажьте зеленкой! Комаровский рассказал, как правильно обработать рану и царапину

Царапины и раны очень часто случаются у детей в детстве. Естественно, они сразу бегут к родителям за помощью. Очень важно правильно обрабатывать повреждения кожи.

О том, как это сделать рассказал заслуженный педиатр Евгений Комаровский в своем журнале.

Что нужно делать при царапинах

Очень важно при оказании помощи ребенку не напугать его на всю оставшуюся жизнь.

Не стоит небольшую царапину обрабатывать, применяя практически садистские методы. Например, когда кто-то держит ребенка, а другой заливает рану зеленкой или йодом. Не делайте так.

Такая экзекуция приведет к тому, что в следующий раз малыш просто не согласится на процедуру обработки раны. Лучшей первой помощью будет просто промыть рану.

Для этого вам понадобится обычная чистая вода, а для обработки загрязненных ран можно использовать мыло. Мыльная пена поможет очистить рану и дезинфицировать ее.

Поэтому отправляясь на дачу или на природу, возьмите с собой воду и жидкое мыло. Это поможет вам в случае мелких травм. Если случилась рана - добавьте в воду жидкое мыло, взболтайте смесь и обработайте поврежденную кожу.

Способы лечения небольших ран