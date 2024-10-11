Майже без зусиль: 5 простих способів позбутися пня на городі

Після вирубки дерев часто залишається пень, який може стати справжньою проблемою на ділянці. Видалення пня вимагає чимало зусиль і коштів, тому багато господарів шукають альтернативні рішення.

РБК-Україна (проект Styler) описує кілька ефективних способів, як можна знищити пень без спеціальної техніки.

Використання аміачної селітри

Одним із найпопулярніших методів є використання аміачної селітри. Для цього потрібно просвердлити 3-4 отвори глибиною 15-20 см у пні, залити їх водою та засипати селітрою (приблизно 0,5 кг на отвір).

Процедуру слід повторювати щотижня, оскільки дощі можуть вимивати речовину. Через кілька місяців деревина перетвориться на труху, яку легко видалити лопатою або сокирою. Цей спосіб відносно екологічний та не пошкоджує ґрунт навколо.

Використання залізного купоросу

Залізний або мідний купорос також є дієвим засобом для знищення пнів. Спочатку потрібно зробити отвори діаметром 5-8 мм та глибиною 5-10 см у пні, після чого засипати купорос.

Цей метод займає більше часу - від двох років, але дозволяє повністю засушити пень. Після засихання пень можна обкопати та спалити. Однак слід враховувати, що купорос може пошкодити рослини в радіусі 3-5 метрів, тому його слід застосовувати обережно.

Використання солі

Якщо потрібно швидко позбутися пня, можна використовувати кухонну сіль. Цей метод є досить агресивним, оскільки сіль швидко руйнує структуру дерева. Для цього слід засипати сіль у отвори в пні, полити водою та накрити пень плівкою.

Через кілька місяців дерево повністю зруйнується. Проте цей метод має серйозний недолік - сіль робить ґрунт непридатним для вирощування рослин протягом багатьох років. Тому його варто використовувати лише на ділянках, де не планується посадка.

Спалення пня

Ще один простий і дешевий спосіб - спалити пень. Для цього потрібно просвердлити отвори в пні, залити їх рідиною для розпалу і підпалити. Важливо стежити за тим, щоб поблизу не було комунікацій або інших дерев.

Процес може зайняти 12-15 годин залежно від розміру пня. В результаті ви не тільки позбудетеся непотрібного пня, але й отримаєте деревну золу, яка є чудовим добривом для рослин.

Використання лебідки

Якщо потрібно швидко та повністю видалити пень, можна скористатися ручною лебідкою. Для цього пень слід обкопати навколо, після чого обв'язати його металевим тросом і поступово витягати за допомогою лебідки.

Цей метод потребує фізичних зусиль, але є ефективним, особливо для невеликих дерев. Найкраще залишати пень висотою близько метра, щоб було легше закріпити трос.