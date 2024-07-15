Почти каирская жара. Диетолог рассказала, как украинцам пережить "адскую" погоду

В Украине жара кое-где доходит до +38 градусов, что очень напоминает погоду в Каире.

Как пережить это, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Как пережить жару

Пейте все прохладное, добавляйте в воду соль, особенно если потеете. Горячий чай тоже можно, он помогает быстрее потеть и таким образом снижать температуру тела. Зеленый и черный, в каждом своя польза.

Потребляйте быстроусваивающуюся пищу

Это означает пищу, на переваривание которой организму не нужно тратить усилия и много пищеварительных ферментов - овощные холодные супы, гаспачо из помидоров, окрошка (можно без мяса, но больше вареных яиц, или немного вареного мелко порезанного мяса), овощные холодные или из разных овощей.

Не нагружайте органы пищеварения

Желудок, кишечник, поджелудочную железу и печень: жареные пирожки, чебуреки, пончики, жареное мясо, рыбу, жирное, с кремами, наваристые бульоны, студни.

Ибо такая пища ухудшает перераспределение крови и уносит ее от кожи, от капилляров, которые осуществляют терморегуляцию (потение) и направляют на пищеварение.

Употребляйте калий и магний

Потому что при высоких температурах они теряются, что может дать слабость. В таблетках или добавках. Много калия в овощном отваре: просто отварите картофель, а воду не выливайте. Или запеченный картофель (охлажденный).

Питайтесь утром и вечером

То есть, когда прохладно. Днем пейте воду, морс, айран, ешьте овощи и фрукты, овощные пюре, охлажденные рагу.

Употребляйте противовоспалительные продукты

Это ягоды, зелень и крестоцветные (салат из капусты или рукколы). Ибо в стрессе (а жара это стресс) организм имеет более низкую сопротивляемость инфекциям.

Забудьте про магазинные сладости

Торты, выпечка, пирожные - сочетание большого количества нездоровых сахаров (а их много) и насыщенных жиров, а также транс-жиров плохо влияют на работу печени, мозга, разбалансируют обмен веществ. Из мороженого выбирайте фруктовый лед.

Мойте руки перед едой

Летние пищевые отравления - это тяжелое состояние. Так же мойте все фрукты, овощи и ягоды.

Защищайте голову

Шляпой или платочком даже если выходите ненадолго. Сетчатку глаз также - без очков с УФ-фильтром не выходите.

Физические нагрузки

Тренируйтесь в зале с кондиционером или утром или вечером, когда прохладно на улице.