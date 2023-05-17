"Майже катастрофічна погоня": принц Гаррі і Меган стали жертвами настирливих папараці

Принц Гаррі і Меган Маркл стали учасниками майже катастрофічної автомобільної погоні - пара понад дві години тікала від настирливих фотографів.

Про це пише ВВС із посиланням на речника принца.

Що відомо про інцидент

Інцидент стався після того, як герцог і герцогиня Сассекські, а також її мама відвідали світський захід у Нью-Йорку у вівторок 16 травня.

У заяві прес-секретаря принца вказано, що невпинна погоня тривала понад 2 год. І це призвело до зіткнень з іншими автомобілями на дорозі, пішоходами та поліцейськими. Втім ВВС не змогла незалежно перевірити подробиці інциденту.

"Хоча публічність пов'язана з певним інтересом з боку громадськості, це ніколи не повинно відбуватися за рахунок чиєїсь безпеки", - заявив прес-секретар.

Департамент поліції Нью-Йорка не відразу підтвердив інформацію про цю справу. Поки що повідомлень про постраждалих чи затриманих немає.

Зазначається також, що пара відвідала церемонія нагородження Ms Foundation Women of Vision Awards. Це був перший спільний вихід пари на публіку після коронації Чарльза ІІІ, що відбулася на початку травня. Меган отримала нагороду на цьому заході.

Деталі небезпечної погоні

Є інформація, що в погоні брали участь пів дюжини автомобілів. Вони їхали вкрай необережно, зокрема "вискакували" на червоне світло, проїжджали по тротуару, блокували рух іншим учасникам, їхали заднім ходом по односторонній вулиці, а також фотографували під час водіння.

Також зазначається, що присутність поліцейських Нью-Йорка не зупинила переслідувачів.

Нагадаємо, що мати принца Гаррі, принцеса Діана, загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році, коли її переслідували фотографи.

В інтерв'ю ВВС для документального фільму "Діана, 7 днів" принц Гаррі назвав папараці "зграєю собак", яка постійно переслідувала його матір.

Зараз принц Гаррі бере участь у численних судових спорах з британською таблоїдною пресою, включаючи звинувачення у зломі телефону та незаконному зборі інформації.

За словами Гаррі і Меган, їхній переїзд до США у 2020 році був частково пов’язаний з переслідуваннями з боку британських таблоїдів.