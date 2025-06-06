Астролог розкрила секрет шлюбу Козловського: що насправді між співаком та його піарницею

Особисте життя Віталя Козловського довгий час було великою таємницею, але рік тому він повідомив, що одружився. Згодом він показав свою обраницю - піарницю Юлію Бакуменко, яка пізніше народила від артиста первістка. Але чи щасливий співак в шлюбі?

Спочатку експерт вирішила проаналізувати обраницю співака. В Юлії, вважає астролог, діють потужні аспекти винахідливості, широти та точності розуму, які формує Меркурій, планета, що відповідає за комунікації.

"Такі конфігурації підкреслюють гуманітарні схильності, значно посилюють розумові здібності та інтелектуальну працездатність, активізують пам'ять, зумовлюють глибину суджень, концентрацію сприйняття, логічність висновків. Вони наділяють багатою уявою, оригінальністю, креативністю, талантом, організаторськими здібностями, даром переконання, діловими якостями", - розповіла Соловйова.

"Якщо ми пригадаємо, що Юлія - відома піарниця, то зрозуміємо, як працюють ці зв’язки між планетами в її космограмі. А ось її Марс створює аспект удачі, підприємливості та підприємництва. Таке розташування астрооб’єктів надає енергію, силу волі, сміливість і рішучість. Це також свідчить про вміння керувати людьми та підпорядковувати їх собі", - додала вона.

Крім того, зазначила астролог, для жінок таке розташування - вказівка на вміння зробити вірний вибір чоловіка та щасливий шлюб. Але її Юпітер розташований у руйнівному градусі Овну.

Козловський та його дружина (скріншот)

"В Овні цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, збитки, неприємності, погані звички та погані компанії. Він приносить у життя закулісні ігри та хаос. Найбільшу небезпеку становлять гординя, страх і невміння володіти своїми емоціями, особливо в екстремальній ситуації", - вважає астролог.

Дружини Козловського, заявила Соловйова, взагалі неконфліктна людина, а у самого артиста цей рівень теж низький.

"У стосунках між ними панує середній рівень конфліктності, але не критичний, без питань, які б не можна було б вирішити. Попри те, що в них можуть не співпадати світогляд, цінності, плани на життя, між ними присутній психологічний зв’язок, в них може бути схожим відчуття прекрасного, вони здатні піклуватися один про одного", - розповіла експерт.

"А ще між ними відсутня ідеальна сумісність на сексуальному рівні, але вони обидва повністю розкривають себе за гендерним принципом". Також співак дарує своїй другій половинці "Печатку щастя", виступаючи її "енергетичним донором", завдяки чому Юлія відчуває повноту життя, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує розширення соціальних можливостей. З точки зору збитків чи зиску ці стосунки для обох надзвичайно прибуткові: вони обидва досягають успіху в цих відносинах", - резюмувала вона.