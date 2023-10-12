Майже 1 000 гривень! За що велосипедистам і пішоходам "світить" покарання та які штрафи можна отримати

Покарання для велосипедистів і пішоходів

Пішоходи мають менший перелік можливих порушень і відповідно покарань.

За непокору сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях, невиконання інших правил дорожнього руху пішоходам передбачено покарання розміром 255 гривень. Раніше цей штраф становив 51 гривню.

Стосовно велосипедистів, то порушення правил дорожнього руху велосипедистами (у тому числі й особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) становить покарання у вигляді штрафу сумою 340 гривень.

Якщо велосипедист чи пішохід перебувають у стані сп'яніння, то розмір покарання становить 680 гривень.

Якщо порушення правил дорожнього руху призвело до створення аварійної ситуації, сума штрафу складатиме 850 гривень чи громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Повторне порушення ПДР велосипедистом чи пішоходом становить 850 гривень замість 170 гривень.

Водії знову можуть сплачувати штрафи онлайн

Відтепер знову на офіційних ресурсах МВС України можна оплатити штрафи за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксовані комплексами автоматичної фіксації.

Як дізнати про факт фіксації порушення:

Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Зазначимо, що якщо оплатити штраф впродовж 10 днів, то знижка буде 50% від суми.