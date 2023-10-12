Почти 1000 гривен! За что велосипедистам и пешеходам "светит" наказание и какие штрафы можно получить

Наказание для велосипедистов и пешеходов

Пешеходы имеют меньший список возможных нарушений и соответственно наказаний.

За неповиновение сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах, невыполнение других правил дорожного движения пешеходам предусмотрено наказание в размере 255 гривен. Ранее этот штраф составлял 51 гривну.

Что касается велосипедистов, то нарушение правил дорожного движения велосипедистами (в том числе и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) составляет наказание в виде штрафа в размере 340 гривен.

Если велосипедист или пешеход находятся в состоянии опьянения, размер наказания составляет 680 гривен.

Если нарушение ПДД привело к созданию аварийной ситуации, сумма штрафа составит 850 гривен или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом составляет 850 гривен вместо 170 гривен.

Водители снова могут платить штрафы онлайн

Теперь снова на официальных ресурсах МВД Украины можно оплатить штрафы за административные нарушения правил дорожного движения, зафиксированные комплексами автоматической фиксации.

Как узнать факт фиксации нарушения:

Официальные сервисы позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса. Также в приложениях есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Отметим, что если оплатить штраф в течение 10 дней, скидка будет 50% от суммы.