Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знати

Їх об’єднує не лише слава, а й спільні гени! Багато голлівудських зірок мають родинні зв'язки з колегами, про які мало хто говорить. А деколи й самі знаменитості дізнаються про своє спільне коріння випадково!
Про неочікувані сімейні узи розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Несподівано, але так! Відомі акторки, хоч й не виглядають схожими, але є далекими кузинами. Вони мають спільне походження. Родовід Єви та Меріл простежується до європейських предків, про що зірка "Відчайдушних домогосподарок" дізналася під час генеалогічного проєкту Faces of America.
Всі пам'ятають дівчат-близнючок Мері-Кейт та Ешлі Олсен. Ікони моди та колишні дитячі актриси подарували радісне дитинство багатьом. Проте не всі знають, що їхня молодша сестра - це не хто інша, як Елізабет Олсен, яка стала знаменитою завдяки ролі "Ванди" у кіновсесвіті Marvel.
Прихильники "Теорії великого вибуху" та "Юного Шелдона" можуть не знати, що актриси, які грають різні версії Мері Купер, мами Шелдона, - справжні мати та донька! Лорі зіграла роль у "Теорії", а її донька Зої втілила молодшу версію у приквелі до серіалу.
Легендарна красуня Джулія Робертс є тіткою зірки "American Horror Story" Емми Робертс. Саме вона своєю роботою надихнула племінницю піти в акторську професію.
Запальна співачка Сабріна Карпентер має родинний зв’язок з американською акторкою Ненсі Картрайт, яка є голосом Барта Сімпсона! Ненсі - її тітка.
Герцогиня Кембриджська є далекою родичкою красунь-сестричок Ель і Дакоти Феннінг. Родовід зірок простежується до короля Едварда III, який правив Англією у XIV столітті. Тож, хоч і дуже далекими, але вони є кузинами Кейт.
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