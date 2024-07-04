Мають негативну калорійність. Ці п'ять продуктів прискорять ваше схуднення

Дієтолог поділився п’ятіркою продуктів з негативною калорійністю, які варто включити у свій раціон, бо вони прискорять схуднення.

Більше подробиць, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gloucestershire Live .

Що таке негативна калорійність продуктів

Негативна калорійність - це коли організм на перетравлення певного продукту витрачає більше енергії, ніж від нього отримує. Калорійність (тобто енергетична цінність) є у всіх продуктів. Однак існують продукти з низькою калорійністю — їхня харчова цінність найчастіше становить до 30 ккал на 100 г.

Цей термін може звучати як мрія людини, яка сидить на дієті, але мова не йде про їжу з меншою кількістю калорій.

Хоча технічно жодна їжа не має негативних калорій, ця концепція стосується продуктів із дуже низьким вмістом калорій і високим вмістом води та клітковини, що змушує ваше тіло працювати інтенсивніше, щоб їх перетравити.

Цей процес може створити дефіцит калорій, що корисно для схуднення. Дієтолог Гуна Біланде пояснила, як це працює.

Які продукти мають "негативну калорійність"

Селера

Основним продуктом у списку є селера, квінтесенція негативно калорійної їжі. Вона містить лише 16 калорій на чашку, в ній повно води та клітковини.

Селера ідеально підходить для перекусів або як хрустке доповнення до салатів. Поєднуйте її з нежирним білком, таким як сир або хумус, для ситної та поживної закуски.

Селера очолює рейтинг продуктів з негативною калорійністю (фото: wikipedia.org)

Огірок

Завдяки високому вмісту води та мінімальній кількості калорій огірки є чудовим доповненням до будь-якої дієти. Вони містять близько 16 калорій на чашку та чудово зволожують.

"Їх можна додавати в салати, використовувати як основу для смузі або насолоджуватися просто, посипавши сіллю та лимонним соком", - зазначила дієтолог.

Грейпфрут

Мало того, що грейпфрут містить мало калорій, він насичений вітаміном С і потужними антиоксидантами; половина фрукта містить близько 52 калорій. Вживання грейпфрута перед їжею може допомогти контролювати апетит і зменшити загальне споживання калорій.

Це фантастичний фрукт, який можна включити у свій сніданок або як перекус протягом дня.

Брокколі

Цей овоч не тільки потребує більше калорій для перетравлення, ніж дає, але також забезпечує щедру порцію вітамінів, мінералів і клітковини, при цьому чашка містить приблизно 31 калорію.

"Брокколі чудова, якщо її приготувати на пару або додати до смажених страв№, - сказала Гуна.

Поєднуйте її з нежирним білком, таким як курка-гриль або риба.

Броколі - дуже корисна (фото: freepik.com)

Ягоди

Насичені клітковиною, антиоксидантами та надзвичайно низькокалорійні ягоди є ідеальним солодощами.

Ягоди чудово втамовують тягу до солодкого, зберігаючи при цьому низьке споживання калорій. Насолоджуйтесь ними окремо, додайте їх до йогурту або змішайте в смузі для смачних та корисних десертів.

Включення у свій раціон продуктів з негативною калорійністю є простою та ефективною стратегією схуднення в поєднанні зі збалансованою дієтою та регулярними фізичними вправами.