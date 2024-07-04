Обладают отрицательной калорийностью. Эти пять продуктов ускорят ваше похудение

Диетолог поделился пятеркой продуктов с отрицательной калорийностью, которые следует включить в свой рацион, потому что они ускорят похудение.

Больше подробностей, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gloucestershire Live .

Что такое отрицательная калорийность продуктов

Отрицательная калорийность – это когда организм на переваривание определенного продукта тратит больше энергии, чем от него получает. Калорийность (т.е. энергетическая ценность) есть у всех товаров. Однако существуют продукты с низкой калорийностью – их пищевая ценность чаще всего составляет до 30 ккал на 100 г.

Этот термин может звучать как мечта человека, сидящего на диете, но речь не идет о еде с меньшим количеством калорий.

Хотя технически ни одна пища не имеет отрицательных калорий, эта концепция касается продуктов с очень низким содержанием калорий и высоким содержанием воды и клетчатки, что заставляет ваше тело работать интенсивнее, чтобы их переварить.

Этот процесс может создать дефицит калорий, что полезно для похудения. Диетолог Гуна Биланде объяснила, как это работает.

Какие продукты имеют "негативную калорийность"

Сельдерей

Основным продуктом в списке является сельдерей, квинтэссенция отрицательно калорийной пищи. Она содержит всего 16 калорий на чашку, в ней полно воды и клетчатки.

Сельдерей идеально подходит для перекусов или как хрустящее дополнение к салатам. Совместите ее с нежирным белком, таким как сыр или хумус, для сытной и питательной закуски.

Сельдерей возглавляет рейтинг продуктов с отрицательной калорийностью (фото: wikipedia.org)

Огурец

Благодаря высокому содержанию воды и минимальному количеству калорий огурцы является отличным дополнением к любой диете. Они содержат около 16 калорий на чашку и отлично увлажняют.

"Их можно добавлять в салаты, использовать в качестве основы для смузи или наслаждаться просто, посыпав солью и лимонным соком", - отметила диетолог.

Грейпфрут

Мало того, что грейпфрут содержит мало калорий, он насыщен витамином С и мощными антиоксидантами; половина фрукта содержит около 52 калорий. Употребление грейпфрута перед едой может помочь контролировать аппетит и снизить общее потребление калорий.

Это фантастический фрукт, который можно включить в свой завтрак или в качестве перекуса в течение дня.

Брокколи

Этот овощ не только нуждается больше в калориях для переваривания, чем дает, но также обеспечивает щедрую порцию витаминов, минералов и клетчатки, при этом чашка содержит примерно 31 калорию.

"Брокколи прекрасна, если ее приготовить на пару или добавить к жареным блюдам", - сказала Гуна.

Сочетайте ее с нежирным белком, таким как курица-гриль или рыба.

Брокколи – очень полезная (фото: freepik.com)

Ягоды

Насыщенные клетчаткой, антиоксидантами и очень низкокалорийные ягоды являются идеальной сладостью.

Ягоды прекрасно утоляют тягу к сладкому, сохраняя при этом низкое потребление калорий. Наслаждайтесь отдельно, добавьте их к йогурту или смешайте в полосе для вкусных и полезных десертов.

Включение в свой рацион продуктов с отрицательной калорийностью является простой и эффективной стратегией похудения в сочетании со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями.