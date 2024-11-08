Мають найсильніший зв'язок зі своїми янголами-охоронцями. Названо два таких знаки Зодіаку

Риби

Це духовний астрологічний символ. Риби володіють глибокою уявою, інтуїцією та співчуттям до інших. Люди цього знаку створюють глибокий зв'язок як з людьми, так і з духовними енергіями, оскільки співзвучні зі своїми янголами-охоронцями.

Риби дбають про особистий розвиток і створення хорошого життя, тому звертаються до своїх захисників, аби ті допомагали їм.

Янголом-охоронцем Риб є Бархіель - охоронець доброти, віри і ясновидіння. Риби вміють досліджувати власну душу і почуття, а Бархіель є цілителем і наставником у цьому.

Водолій

Цей повітряний знак вміє вільно мислити та постійно все ставить під сумнів. Проте, коли Водолій вірить у щось, то робить це всією душею. Водолії відкриті до нових практик і способів мислення, вони розуміють, що відбувається у світі. Їхнє сильне бажання до позитивних змін веде до духовного розвитку.

Янголом-охоронцем Водолія є архангел Гавриїл - ангел світла. Гавриїл уособлює вільнодумство, гуманізм, одкровення, надію та правду.