Мають два Сонця і не схожі на Землю. Вчені визначили планети, на яких може існувати життя

На екзопланетах у подвійних зоряних системах може бути життя

Для цього дослідження вчені зосередилися на 40 подвійних зоряних системах. У цих системах планети обертаються навколо однієї із зірок, а друга зірка обертається навколо цієї зірки та всієї її планетної системи. Зірки гравітаційно пов’язані разом, отже, подвійні.

Усі подвійні зоряні системи, які вони вивчали, мають принаймні одну планету. У цих системах існує дивовижна узгодженсть.

"Ми вперше показуємо, що існує несподіване нагромадження систем, де все узгоджено. Планети обертаються точно в тому ж напрямку, в якому обертається перша зірка, а друга зірка обертається навколо цієї системи в тій же площині, що й планети", - кажуть вчені.

Транзитна кругова система з кількома планетами, що обертаються навколо 2 сонць (фото: NASA)

Результати дослідження показують, що на планетах у таких вирівняних системах може існувати життя. Хоча ці планети дещо відрізнятимуться від Землі.

У деякі пори року, оскільки є дві зірки, половина планети буде в сонячному світлі від однієї зірки, тоді як друга зірка освітлюватиме інший бік. Можна подумати, що сонячне світло від двох зірок зробить планету занадто гарячою, але це не так. Це тому, що одна зірка знаходиться далі, ніж інша зірка. Тому її сонячне світло і тепло були б слабшими.

В інші пори року обидві зірки висвітлювали одну сторону планети. І через різницю у відстанях одна зірка виглядала б набагато більшою та яскравішою за іншу.

У всесвіті є багато планет, які справді мають два, а іноді й більше сонць. Вчені наголошують, що не знають, чи заселені подібні планети якимись формами життя, але ймовірність цього є. І дослідження показало, що ймовірність цього є навіть більше, ніж вчені думали раніше.