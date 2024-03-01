Имеют два Солнца и не похожи на Землю: ученые определили планеты, на которых может существовать жизнь

На экзопланетах в двойных звездных системах может быть жизнь

Для этого исследования ученые сосредоточились на 40 двойных звездных системах. В этих системах планеты вращаются вокруг одной из звезд, а вторая звезда вращается вокруг этой звезды и всей ее планетной системы. Звезды гравитационно связаны вместе, следовательно, двойные.

Все двойные звездные системы, которые они изучали, имеют, по крайней мере, одну планету. В этих системах существует удивительное количество согласованности.

"Мы впервые показываем, что существует неожиданное накопление систем, где все согласовано. Планеты вращаются точно в том же направлении, в котором вращается первая звезда, а вторая звезда вращается вокруг этой системы в той же плоскости, что и планеты", - говорят ученые.

Транзитная круговая система с несколькими вращающимися вокруг 2 солнц планетами (фото: NASA)

Результаты исследования показывают, что на планетах в таких выравненных системах может существовать жизнь. Хотя эти планеты будут несколько отличаться от Земли.

В некоторые времена года, поскольку есть две звезды, половина планеты будет в солнечном свете от одной звезды, тогда как вторая звезда будет освещать другую сторону. Можно подумать, что солнечный свет от двух звезд сделает планету слишком горячей, но это не так. Это потому, что одна звезда находится дальше, чем другая звезда. Поэтому ее солнечный свет и тепло были бы слабее.

В другое время года обе звезды освещали бы одну сторону планеты. И через разницу в расстояниях одна звезда выглядела бы гораздо больше и ярче другой.

Во вселенной много планет, которые действительно имеют две, а иногда и больше солнц. Ученые отмечают, что не знают, заселены ли подобные планеты какими-то формами жизни, но вероятность этого есть. И исследование показало, что вероятность этого даже больше, чем ученые думали раньше.