Мають бути у кожної модниці: 5 речей, які варто додати у свій осінній гардероб

Коричневі речі

Цей відтінок - один із трендів 2024 року. Можна підібрати total look, що складатиметься зі спідниці міді з розрізом спереду та теплого светра, або доповнити образ лише деталями з коричневої палітри.

Цей колір відмінно поєднується як із яскравими, так і з базовими відтінками. Для повсякденного луку підберіть довгу сукню сірого відтінку, яку можна носити як із балетками, так і з кедами. Доповніть образ замшевим піджаком, тонким поясом та масивною сумкою благородного коричневого відтінку.

Коричневий відтінок виглядає дуже благородно (фото: instagram.com/susie.wright)

Поєднання коричневого та сірого (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Широкі джинси

Ця модель продовжує впевнено триматися на піку популярності. Підберіть улюблену модель з широкими штанинами: з підворотами, екстремально довгі puddle pants, які буквально "волочаться" вулицею під час прогулянки, джинси баггі з низькою посадкою.

Також зверніть увагу на нестандартні кольори деніму: темно-сірі джинси з потертостями точно привернуть увагу оточуючих.

Класичний денім (фото: instagram.com/susie.wright)

Джинси з потертостями (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Жакет

Класичний жакет або піджак вільного крою - незамінна річ, якщо ви хочете створити трендовий лук восени. Пошитий на замовлення блейзер або куплений у брендовому магазині жакет може бути однією з найуніверсальніших речей, яку ви можете додати у свій гардероб і створювати з ним оригінальні багатошарові образи.

Піджак можна комбінувати як із ошатними спідницями та сукнями, так і зі строгими брюками або з джинсами та спортивним взуттям. Не бійтеся експериментувати!

Чорний піджак (фото: instagram.com/susie.wright)

Замшевий піджак (фото:nstagram.com/rikkekrefting)

Пальто

Для перших прохолодних днів варто приглянути пальто прямого крою. Це позачасова річ, яка має бути у гардеробі кожної модниці.

Такий верхній одяг можна поєднувати як зі спідницями, так і зі брюками. Підберіть відтінок, який гармоніюватиме з іншими предметами гардеробу. Або ж урізноманітніть його базовими кольорами: чорним, коричневим, бежевим або сірим.

Довге пальто (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Пальто на осінь (фото: instagram.com/susie.wright)

Анімалістичний принт

Взуття та аксесуари з тваринними принтами - це те, що допоможе урізноманітнити навіть найсуворіший діловий образ. Зверніть увагу на леопардовий принт, який вважається класикою у світі моди, а також зміїний або принт "зебра".

Доповнити образ можна цікавим принтом (фото: instagram.com/susie.wright)

Сумка із леопардовим принтом (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Принт "зебра" (фото: instagram.com/daniellejinadu)