Кольори, багатошаровість, макіяж. 8 універсальних порад, які зроблять ваш стиль ще кращим

Стиль - поняття доволі суб'єктивне, адже кожен має свої смаки. Проте все ж не завадить озброїтись кількома універсальними рекомендаціями, які дозволять підкреслити аутфіти та додати їм ще більшої вишуканості.

Про які саме поради йдеться, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блог Apparel Group .

Кольори

Не бійтесь використовувати речі яскравих відтінків, і з додаванням акцентних елементів. Одягайте помаранчеві блузи, рожеві футболки чи зелені штани, правильно комбінуючи їх з іншою частиною образу. Також не забудьте про аксесуари та сумочку - головне не переборщити з деталями.

Яскравий образ (Фото: unsplash.com)

Багатошаровість

Навіть у найспекотніший літні дні ви можете створити трендовий аутфіт, який буде складатися з тканин різних текстур, кольорів і довжини. Це саме стосується і прикрас - сміливо одягайте намиста різної довжини чи скомбінуйте разом кілька каблучок на одному пальці. Такі деталі виглядають максимально ефектно та стильно.

Макіяж

Це - незамінна частина будь-якого образу. Якщо йдеться про повсякденні вбрання дял офісу чи у справах, використовуйте легкі засоби, які підкреслять губи, брови та вії.

Коли ж настає справді особлива подія, дайте собі волю та використайте справді акцентні кольори. Наприклад, яскраво-червону помаду чи кольорову туш.

Вдалий макіяж підкреслить образ (Фото: freepik. com)

Деталі

Вони мають більше значення, аніж ви думаєте. Звісно, що гардероб складається з базових речей, які ми комбінуємо між собою. Проте особливу увагу варто приділяти й таким дрібничкам як ремені, сумки, прикраси, хустинки та інші подібні вироби.

Адже саме вони довершують образ та роблять його справді гармонійним. Не зайвим буде наперед продумати ці моменти, щоб скоротити час зборів та виглядати впевнено.

Пам'ятайте про бохо

Якщо ви надто стараєтеся виглядати стильно і модно - це легко прочитати. Не нехтуйте порадами від фахівців, які говорять про бохо, - це стиль, який дозволяє бути тим, ким ти хочеш, а головне - природним. Йдеться не про те, щоб виглядати як цілковитий хіпі чи щось на кшталт цього, але додайте маленькі штрихи у вигляді, наприклад, металевого ременя з кільцями - щоб додати образу трішки легковажності.

Акценти

Якщо хочете розбавити образ помітним аксесуаром, можна додати до базових речей яскравий шарф, хустинку чи головний убір на ваш смак.

У той час не варто сильно захоплюватися креативними вирізами та візерунками. Вони можуть справді мати "вау-ефект", але перевантажать образ та зроблять його надто складним.

Аксесуари доповнять будь-який образ (Фото: unsplash.com)

Якість

Так, звісно, що краще купити одну якісну річ, аніж дві чи три менш якісні. Тому обирайте універсальні речі, як-от класичні штани, піджаки, джинси, блузи, базові футболки - вони будуть довго вам служити та стануть основою безлічі аутфітів.

Впевненість - найкраща мода

Немає нікого красивішого та більш стильного, аніж впевнений чоловік чи жінка. Тому що б ви не обрали, яке б вбрання сьогодні не одягли залежно від події чи вашого настрою - не забувайте про природну харизму та впевнений настрій. Адже за такої умови будь-який ваш образ виглядатиме стильно та не залишиться поза увагою.

Як виглядати модно (Фото: unsplash.com)