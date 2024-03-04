"Маю попередити": адвокат розповіла, що потрібно зробити перед одруженням

Вступ до шлюбу є важливим і значущим кроком у житті кожної людини. Щоб прийняти правильне рішення, важливо звернути увагу на деякі аспекти.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що варто перевірити перед одруженням, щоб потім не розчаруватись в людині.
При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка адвоката Марини Василець та сайт Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
За словами юриста, перш ніж погоджуватись на одруження або пропонувати руку та серце дівчині не зайвим буде перевірити таку інформацію:
Адвокат також радить нерухомість купувати лише в офіційному шлюбі, щоб було в разі чого легше поділити.
До того ж за договором дарування не вдасться поділити нерухомість, тому краще оформити через договір купівлі продажу.
"Кохання звісно - це головне, але в мене вже такий досвід розлучень та поділу майна клієнтів, що маю цим дописом вас попередити", - зазначила Марина Василець.
Одружитись можна у будь-якому РАЦСі країни без місячного очікування.
Для військовослужбовців, поліцейських і працівників закладів охорони здоров’я, процедура спростилася. Тепер можна зареєструвати шлюб без особистої присутності одного з молодят.
Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.
Скласти акт про шлюб може керівник закладу охорони здоров’я, у якому працюють чи перебувають наречені.
Перелік документів для реєстрації шлюбу під час війни не змінився.
Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред'явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним.
До того ж зараз під час одруження у чоловіків можуть затребувати довідку з військкомату. Якщо у чоловіка немає військового квитка, то необхідно буде ставати на військовий облік, отримувати військово обліковий документ, а вже потім йти до ДРАЦ.
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