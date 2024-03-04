"Должна предупредить": адвокат рассказала, что нужно сделать перед женитьбой

Что нужно сделать

По словам юриста, прежде чем соглашаться на женитьбу или предлагать руку и сердце девушке не лишним будет проверить следующую информацию:

долги любимого или любимого на сайтах реестра исполнительных производств и реестра должников. Для этого нужно ввести ФИО и дату рождения

открытые судебные дела на сайте реестра судебных решений

наличие недвижимого имущества можно проверить зная РНОКПП (идентификационный код) через Дия (для этого должен оформить электронный ключ, его легко можно взять через ваш банк)

Адвокат также советует недвижимость покупать только в официальном браке, чтобы в случае чего было легче поделить.

К тому же по договору дарения не удастся поделить недвижимость, поэтому лучше оформить через договор купли продажи.

"Любовь конечно - это главное, но у меня уже такой опыт разводов и раздела имущества клиентов, что я должен этим сообщением вас предупредить", - отметила Марина Василец.

Как жениться во время войны

Жениться можно в любой ЗАГСе страны без месячного ожидания.

Для военнослужащих, полицейских и работников учреждений здравоохранения процедура упростилась. Теперь можно зарегистрировать брак без личного присутствия одного из молодоженов.

Факт регистрации брака также может удостоверяться актом о заключении брака, составленным непосредственно командиром/руководителем на месте службы/работы, руководителем учреждения здравоохранения.

Составить акт о браке может руководитель учреждения здравоохранения, в котором работают или находятся молодожены.

Список документов для регистрации брака во время войны не изменился.

Лица, ранее состоявшие в браке, могут зарегистрировать повторный брак при предъявлении документов, подтверждающих прекращение предыдущего брака или признание брака недействительным.

К тому же сейчас во время женитьбы у мужчин могут потребовать справку с военкомата. Если у мужчины нет военного билета, то необходимо будет становиться на военный учет, получать военно-учетный документ, а уже потом идти в ЗАГС.