"Должна предупредить": адвокат рассказала, что нужно сделать перед женитьбой

Вступление в брак является важным и значимым шагом в жизни каждого человека. Чтобы принять правильное решение, важно обратить внимание на некоторые аспекты.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что следует проверить перед женитьбой, чтобы потом не разочароваться в человеке.
При написании использовались следующие источники: Instagram-страница адвоката Марины Василец и сайт Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.
По словам юриста, прежде чем соглашаться на женитьбу или предлагать руку и сердце девушке не лишним будет проверить следующую информацию:
Адвокат также советует недвижимость покупать только в официальном браке, чтобы в случае чего было легче поделить.
К тому же по договору дарения не удастся поделить недвижимость, поэтому лучше оформить через договор купли продажи.
"Любовь конечно - это главное, но у меня уже такой опыт разводов и раздела имущества клиентов, что я должен этим сообщением вас предупредить", - отметила Марина Василец.
Жениться можно в любой ЗАГСе страны без месячного ожидания.
Для военнослужащих, полицейских и работников учреждений здравоохранения процедура упростилась. Теперь можно зарегистрировать брак без личного присутствия одного из молодоженов.
Факт регистрации брака также может удостоверяться актом о заключении брака, составленным непосредственно командиром/руководителем на месте службы/работы, руководителем учреждения здравоохранения.
Составить акт о браке может руководитель учреждения здравоохранения, в котором работают или находятся молодожены.
Список документов для регистрации брака во время войны не изменился.
Лица, ранее состоявшие в браке, могут зарегистрировать повторный брак при предъявлении документов, подтверждающих прекращение предыдущего брака или признание брака недействительным.
К тому же сейчас во время женитьбы у мужчин могут потребовать справку с военкомата. Если у мужчины нет военного билета, то необходимо будет становиться на военный учет, получать военно-учетный документ, а уже потом идти в ЗАГС.
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