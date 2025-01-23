"Маю надію, що зможу танцювати": важкопоранений шахтар Віталій довірив свою історію музею "Голоси Мирних"

У той день він якраз повертався додому з нічної зміни та потрапив у самий епіцентр обстрілу, під час якого отримав важке поранення ноги.

Згадуючи перші хвилини після обстрілу, Віталій зізнається: дуже боявся стекти кров’ю прямо посеред вулиці, адже мобільного зв’язку у місті тоді не було. На щастя повз проїжджав чоловік, який дав гумову мотузку, що спрацювала, як турнікет. Згодом під'їхали волонтери, які доставили Віталія до лікарні. Спочатку лікували у Дніпрі, а основну операцію чоловіку зробили вже у Запоріжжі. Зараз Віталій проходить вартісне лікування. Допомогу ліками надав фонд Ріната Ахметова у рамках програми "Порятунок поранених дорослих".

"Треба одужувати, іншого вибору немає. Поки що на ногу не можна наступати, але маю надію на краще. Лікар сказав, не знає, чи буду танцювати, але ходити буду точно. Дякую дуже за допомогу", - говорить Віталій.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога.

Історію Віталія дивіться за посиланням.

Колекція музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України. Розкажіть свою історію на порталі Музею civilvoicesmuseum.org або за номером гарячої лінії 0 (800) 509 001.